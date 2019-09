Acció Municipal Figueres proposa la reparació dels tòtems informatius

La formació política Acció Municipal Figueres (AMC), encapçalada per l'exregidor del consistori Esteve Gratacós, ha demanat formalment a l'Ajuntament de Figueres que es rehabilitin els tòtems informatius situats a les entrades nord i oest de la ciutat. AMC demana al consistori que, aprofitant el Pla específic pel desbrossament a la via pública i zones verdes, «prenguin les mesures adients per permetre la visibilitat des de la carretera dels tòtems informatius situats a les entrades nord (N-IIb) i oest (N260) coincidint amb l'inici del terme municipal».

L'escrit recorda que la instal·lació d'aquests tòtems es va fer els anys 2000 i 2001 i que, actualment, «a causa de la proliferació de vegetació i per la falta de manteniment», senyala el comunicat, només se'n visualitza una petita part.