Lloret de Mar serà la capital de les Viles Florides el pròxim 27 de setembre

El municipi de Lloret de Mar serà el proper 27 de setembre la capital de les Viles Florides de Catalunya i acollirà l'acte d'entrega de les Flors d'Honor 2019. Aquesta gala serveix per premiar la feina feta durant tot l'any pels 134 municipis que en aquesta edició participen en aquest projecte.



Viles Florides reconeix la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d'enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà que, tant en l'àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir. El projecte, com explica el responsable de promoció turística de Viles Florides-CHOC, Roger Parcerisas, "posa en valor la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida, la conscienciació social vers polítiques sostenibles o el desenvolupament d'economies locals a través de l'atractiu del parcs i jardins".



Per Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, "és una satisfacció per Lloret de Mar ser la seu d'aquest esdeveniment i poder acollir als representants dels 134 municipis guardonats" i ha afegit "som una de les principals ciutats de comarques gironines i també una de les principals destinacions turístiques de l'Estat Espanyol. Els residents i turistes valoren molt l'aposta que es fa per l'embelliment de la via pública, ja sigui a través d'espais verds, jardins, carrers i places i en aquest sentit el projecte Viles Florides és un projecte que suma molt per Lloret de Mar".



Les Flors d'Honor, els distintius

Les Flors d'Honor, els premis que s'entregaran aquest any a Lloret de Mar, són el distintiu que certifica a un municipi com a vila florida i que reconeix la feina que es fa durant tot l'any. Van des d'una a cinc flors i s'atorguen segons el criteri d'un jurat especialitzat de la CHOC, que valora aspectes com el patrimoni vegetal i paisatgístic, el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat a través de variables com la gestió de l'aigua, els programes de control de plagues i malalties, la neteja i gestió de residus, o la qualitat del mobiliari urbà.



Actualment, Lloret de Mar, juntament amb els municipis d'Almacelles (Segrià), Bagergue (Val d'Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Figueres (Alt Empordà), Malgrat de Mar (Maresme), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), Sant Cugat (Vallès Occidental), Sant Hilari Sacalm (Selva) i Vila-seca (Tarragonès) són els municipis catalans amb quatre Flors d'Honor, la major distinció entregada fins ara.



Durant l'acte s'entrega també el premi a la Millor Rotonda de Catalunya i enguany, i com a novetat, s'entregarà també la Flor d'Or que vol distingir el municipi que millor hagi treballat durant aquest 2019.



Jornada tècnica al matí per mostrar els espais verds de la ciutat

Durant el matí, i com a prèvia de l'acte de lliurament de les Flors d'Honor 2019, que començarà a partir de dos quarts de sis de la tarda a la Plaça Germinal Ros, Lloret de Mar ha organitzat un complet programa d'actes amb els espais verds del municipi com a protagonistes.

L'acte de les Flors d'Honor 2019 aplegarà unes tres-centes persones, entre representants del moviment a tot el país, representants institucionals i del món de la jardineria i de la planta a Catalunya.