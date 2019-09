Citen a declarar l'alcalde de Castelló per la querella de la fiscalia pel suport a l'1-O

El jutjat d'instrucció 6 de Figueres ha citat a declarar l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, el 29 d'octubre arran de la querella de la fiscalia per donar suport a l'1-O. El jutjat ha obert diligències prèvies i l'ha citat com a investigat per un presumpte delicte de desobediència i prevaricació en relació a la celebració del referèndum. Güell ho ha anunciat a través de les xarxes socials i ha assegurat que la "repressió continua". La setmana passada el mateix jutjat va acordar seguir amb el procediment obert contra l'exalcaldessa de Figueres, Marta Felip, per un presumpte delicte de desobediència arran de l'1-O i l'ha deixat a un pas de judici.

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, haurà d'anar a declarar com a investigat pel seu suport a la celebració del referèndum de l'1-O. El jutjat d'instrucció 6 de Figueres l'ha citat el 29 d'octubre arran de la querella presentada per la fiscalia. L'acusació pública demanava que se l'investigués per un presumpte delicte de desobediència i prevaricació en relació a la convocatòria i ara el jutjat ha decidit obrir diligències prèvies.

Güell ha anunciat la citació a través de les xarxes socials i ha afirmat que la "repressió continua". "Després de dos anys d'haver votar l'1 d'octubre no té cap consistència que ara em cridin a mi a declarar per aquests fets. A més, s'ha anat demostrat que no vam incomplir cap normativa i, per tant, tota la tranquil·litat del món amb el que vaig fer", ha assegurat.

"És una mica incongruent amb el que ha anat passant amb altres alcaldes i alcaldesses, que s'han arxivat", ha dit Güell.



El mateix jutjat que investiga Marta Felip

El jutjat que ha citat com a investigat Güell és el mateix que la setmana passada va acordar seguir amb el procediment obert contra l'exalcaldessa de Figueres, Marta Felip, i deixar-la a un pas de judici per un presumpte delicte de desobediència arran de l'1-O.

El jutge considera que Felip va permetre l'obertura de quinze locals municipals, tot i que sabia que el Tribunal Constitucional havia prohibit la celebració del referèndum i que, a més, va participar de manera "activa" en el seu desenvolupament. Prova d'això, segons el jutge, serien diverses piulades on l'ara exalcaldessa detallava espais de votació oberts o, fins i tot, els resultats del referèndum.

A banda de Güell, la Fiscalia de Girona també va querellar-se contra l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais. En canvi, va arxivar les causes contra l'alcaldessa de Girona i els alcaldes de Santa Coloma de Farners, Puigcerdà, Olot i Palafrugell. En el cas de Sais, el jutjat va acordar el sobreseïment provisional de la causa.