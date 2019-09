La 35a Mostra del Vi de l'Empordà a Figueres omple les activitats paral·leles

La 35a Mostra del Vi de l'Empordà ha transformat un any més la Rambla de Figueres en l'epicentre enològic de les comarques gironines gràcies a l'àmplia oferta de cellers i productors agroalimentaris empordanesos exposats i les múltiples propostes paral·leles vinculades al món del vi, segons apunta l'Ajuntament en el balanç de l'esdeveniment.

Enguany la Mostra ha consolidat l'obertura de la seva programació amb un ple absolut d'assistència al conjunt de les activitats paral·leles que s'organitzen al voltant de l'esdeveniment, com per exemple, les visites als museus del Joguet de Catalunya i de l'Empordà; els tast organitzats a l'espai de la DO Empordà, tant els gratuïts com els de pagament; així com a les activitats organitzades des de la Càtedra, del Vi i de l'Oli de l'Empordà, entre d'altres.

Pel que fa purament a les xifres, l'edició d'aquest 2019 ha superat de nou la xifra dels 6.000 tiquets venuts i dels 13.000 visitants, dades que confirmen la fira figuerenca com una de les més importants del sector.

La regidora de Comerç, Ester Marcos, destaca "el valor d'una mostra que cada any situa la ciutat de Figueres com a autèntica capital del vi que es fa a l'Empordà i aquest és un actiu que des del Govern municipal no només mantindrem, sinó que impulsarem de la mà del sector, buscant i pensant formules perquè cada any sigui més atractiva pel visitant i, naturalment, profitosa pels expositors".

La 35a Mostra del Vi de l'Empordà va obrir les portes el dijous 5 de setembre, amb un pregó a càrrec de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà. Amb un tiquet de 10 euros, els visitants han pogut gaudir de tasts de vins, un tiquet de descompte per a la botiga, una copa i portacopes personalitzat amb la imatge de la Mostra, i un tast guiat gratuït a l'espai DO Empordà.