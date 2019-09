Holanda i el Marroc són les rutes internacionals amb més viatgers de bus des de Figueres

L'estació d'autobusos de Figueres té connexions diàries, no només amb les localitats del territori gironí, sinó amb diferents ciutats de la geografia nacional i internacional. Les destinacions europees més sol·licitades són Amsterdam, Brussel·les i Anvers, si bé més enllà de les nostres fronteres hi ha també molt de moviment de passatgers cap al Marroc: Fes, Casablanca, Marraquèix, Nador.

El cap de l'estació d'autobusos, Joan Casas, a l'espera de tancar el balanç definitiu de l'afluència de passatgers d'aquest estiu, ha calculat que «unes 60.000 persones han utilitzat el transport de bus des de Figueres entre els mesos de juliol i agost». A banda de les rutes de llarga distància, el gruix més nombrós d'usuaris, des de la plataforma figuerenca, correspon a aquell que es desplaça al litoral de la Costa Brava. Té clar que Sarfa-Moventis és, sens dubte, l'empresa que transporta més viatgers, tenint en compte l'àmplia xarxa de rutes que assumeix. La més freqüentada: de Figueres a Cadaqués per Castelló d'Empúries i Roses.

L'estació està oberta tot el dia. En horari nocturn, però, també hi ha trànsit d'autobusos. Un vigilant de seguretat garanteix que les persones puguin entrar i sortir de l'edifici, sigui l'hora de la nit que sigui, quan arriben a Figueres o bé si han d'emprendre un viatge.

En un dels taulers d'anuncis, hi ha penjats els horaris per anar a París (per fer aquest viatge cal anar de Figueres a Girona, d'on surt el bus cap a la capital francesa); també es pot comprovar el recorregut fins a Dortmund (Alemanya) o l'itinerari a Marsella. Un home, després de fer un cop d'ull als quadres horaris, s'apropa a la finestreta d'Eurolines per preguntar el preu d'un bitllet per anar a Frankfurt. «Si la seva intenció és sortir el mateix dia té un cost, però, si la compra es fa amb uns quinze dies d'antelació, es pot beneficiar de fins a un 50 per cent de descompte sobre la tarifa», comenta Teresa Lisa, la responsable d'aquesta companyia de transport a l'estació altempordanesa.

Per a ella, la feina a l'estació és «molt gratificant» per l'atenció al públic i perquè pot assessorar la gent per desplaçar-se allà on vulgui. «A Figueres, per exemple, no hi ha autobusos cap a Itàlia, però m'agrada explicar que es pot anar fins a Marsella i, des d'allà, agafar un altre autobús a Roma, a Nàpols, a Milà, a Torí... O, per exemple, des d'aquí, no surten autobusos a ciutats espanyoles, però els gestiono el viatge fins a Barcelona perquè, des de l'Estació del Nord o des de Sants, puguin anar a Extremadura, al País Basc, a Madrid o a Andalusia», destaca Teresa Lisa.



Supressió de línies

Tot i la desena de línies internacionals que operen a l'estació d'autobusos de Figueres, amb connexions a ciutats d'Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Alemanya, França i Marroc, fa poc encara n'hi havia més. El gener passat, va deixar de funcionar l'autobús a Roma i Venècia; el setembre del 2018 es va eliminar la ruta de Tolosa de Llenguadoc, i un mes més tard desapareixia el viatge de Figueres a Praga.

Joan Casas és de l'opinió que les companyies de transport internacional d'autobusos van resultar afectades per una major freqüència de vols des de l'aeroport Girona-Costa Brava, però insisteix que la xarxa de connexions de la plataforma de Figueres és «important». «El bus llançadora de l'estació de l'AVE funciona molt bé, i també les connexions amb l'aeroport del Prat i el de Girona», recalca.

L'estació compta amb diferents serveis per fer que el temps que els passatgers han d'esperar abans no marxen de viatge sigui més agradable. Hi ha un bar i un espai per guardar els equipatges. També hi ha una màquina de fotomatón i sortidors de gasoil AddBlue. «Ara fa temps que no hi fem cap reforma. La darrera va ser el canvi de cobertes de les andanes», assenyala Joan Casas, alhora que observa, amb optimisme, que estaria bé traslladar l'estació a un altre emplaçament. «Aquí, hem quedat massa encaixats i ens aniria bé una altra ubicació», afirma.

Va ser el març passat quan el consistori figuerenc va anunciar un acord amb Adif per a la cessió d'uns terrenys de manera definitiva al carrer Progrés, per traslladar-hi l'estació d'autobusos. Aquest tema, però, es troba en assumptes pendents.

ROSTRES HABITUALS DE L'ESTACIÓ:

JOAN CASAS Cap de l'estació d'autobusos. Fundador de la Gestora de Transports Costa Brava, empresa que dirigeix l'estació i els seus serveis. Treballa envoltat d'autobusos des del 1987. La gestora dona feina a nou persones amb discapacitat durant tot l'any.

TERESA LISA CATALÁN Responsable de busos internacionals. És la responsable de la finestreta d'Eurolines, la companyia que ofereix una xarxa de transport en autobús a diferents ciutats europees i també al Marroc. Des de la seva petita oficina, assessora els clients sobre diferents opcions de viatge.





LA DADA:

Moventis-Sarfa, Eurolines, Teisa, Autocars David i Manel, Sagalés, Ampurdán Bus i Viajes Marrakech són les empreses de transport de passatgers que operen a l'estació d'autobusos de Figueres.