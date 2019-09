La xerrada inaugural del curs reuneix 417 docents de 46 centres educatius a Figueres

Un total de 417 docents de 46 centres educatius de l'Alt Empordà s'han reunit aquest divendres, al Teatre Municipal El Jardí de Figueres, per escoltar la conferència inaugural del curs escolar 2019-2020, a càrrec de Begoña Román, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, amb el títol «Reptes i dilemes ètics del professorat. Com podem promoure el sentit crític als nostres alumnes?».

Per a Begoña Román, l'aula és un espai de vida, no només de coneixements. I per això ha recomanat als mestres i professors que l'han escoltat que «cal fer veure als alumnes el goig de l'aprenentatge».

Els assistents a la conferència-formació han pogut gaudir de les paraules d'una experta en ètica aplicada, que ha parlat, principalment, de diferents tipus d'ètica: l'organitzativa, la cívica, la personal, la professional, en un context educatiu. «L'ètica professional té a veure amb la qualitat del servei que tu et compomets a donar. I no hi ha qualitat de servei sense una qualitat del cervell. En la societat del coneixement en què estem avui cal, cada vegada, més preparació, i per això ens passem tota la vida formant-nos», ha dit Begoña Román, la qual ha fet la següent reflexió a l'entorn de l'ètica personal: «No puc entrar a una aula i posar en primer lloc la meva qualitat personal quan un alumne no em cau bé, perquè estaré incomplint un dret fonamental que és la igualtat d'oportunitats».

La conferència ha estat organitzada pel Moviment de Renovació Pedagògica de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres, amb el suport del Servei Educatiu de l'Alt Empordà del Departament d'Educació. Els organitzadors han comentat que ha estat un acte, tant pel que fa a la xerrada com al format, que no pot deixar indiferent ningú, per l'interès que han suscitat els raonaments de la ponent.

Prèviament a la conferència, una representant del projecte educatiu Una comarca de museu ha explicat al públic com d'important és que els centres educatius de l'Alt Empordà puguin proporcionar als seus alumnes la possibilitat de conèixer l'oferta educativa museística de la comarca a través del Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera; l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries; l'Espai Cultural Ciutadella de Roses; el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries; el Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala, i el Museu de l'Empordà, el Museu del Joguet de Catalunya i el Museu de la Tècnica de l'Empordà, de Figueres. En aquesta presentació, s'ha projectat, com a primícia, un avançament del vídeo promocional d'Una comarca de museu que, ben aviat, es farà públic tant a la premsa com als centres educatius.

A tots els assistents a l'acte, se'ls ha regalat el llibre "Què vol dir ser mestre avui?", gentilesa de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació Bofill.

La conferència inaugural del curs escolar ha comptat també amb la intervenció de la presidenta del Moviment de Renovació Pedagògica de l'Alt Empordà, Júlia Bardera; l'inspector del Departament d'Educació, Xavier Barranco, i el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Figueres, Josep Alegrí.