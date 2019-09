Figueres prepara un pla per millorar la cohesió social i evitar la segregació escolar

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el regidor d'Educació, Josep Alegrí, s'han reunit aquest divendres al matí amb els directors dels centres d'educació primària i secundària de la ciutat, juntament amb els tècnics municipals de la regidoria d'Educació.

La trobada entre els màxims responsables dels centres educatius de Figueres s'emmarca amb la voluntat de presentar els principals eixos educatius amb l'inici del curs escolar 2019/2020 i conèixer de primera mà les necessitats dels diferents centres de primària i secundària del municipi.



Treballant per un pla educatiu de ciutat

Des de la regidoria d'Educació ja s'han iniciat els treballs per a l'elaboració d'un pla educatiu per a la ciutat de Figueres com a eina per ordenar i millorar les polítiques i accions socioeducatives de la ciutat. Entre els futurs aspectes que es treballaran dins del pla educatiu de ciutat hi destaquen eixos com la millora de la cohesió social del municipi, garantir una major igualtat d'oportunitats per infants i joves, i la lluita contra la segregació escolar, entre altres reptes.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha volgut fer aquest recordatori: "Tenim el repte de millorar el benestar dels figuerencs i figuerenques i creiem que l'educació és un dels pilars fonamentals per aconseguir-ho. Per això hem de trobar el consens entre comunitat educativa, i també amb la resta de representants polítics i socials, per treballar un Pla educatiu de ciutat realista que serveixi per fer una planificació a mitjà i llarg termini d'acord amb els reptes comuns que tenim com a ciutat".