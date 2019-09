La Mostra del Vi de l'Empordà «defineix la nostra identitat», segons la consellera Jordà

La 35a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà s'instal·la a la Rambla de Figueres per demostrar, un any més, el gran valor que té el vi del territori. Del 5 al 8 de setembre més d'una vintena d'expositors oferiran els seus vins i productes agroalimentaris, demostrant que Figueres «aposta pel producte de la terra, i es mereix ser la capital del vi de l'Empordà», tal com afirma l'alcaldessa Agnès Lladó. L'acte inaugural ha tingut lloc, aquest dijous, amb la presència de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.

Jordà afirma que aquesta és "una Mostra que defineix la nostra identitat. Els estands ensenyen la nostra manera de ser a través del vi". La consellera té clar que "els vins de la DO Empordà són un reflex de la cultura, el sacrifici, el territori i la traçabilitat. Aquests són els valors que defensem des de la Conselleria". Teresa Jordà també s'ha referit al conflicte pel preu del raïm a les comarques del sud de Catalunya i a la vaga dels vinyataires: "La terra és per a qui la treballa i se l'estima. I qui la treballa, s'ha de guanyar el sou dignament".

Amb un preu de deu euros, els amants del vi podran fer fins a sis tastos, i s'enduran una copa, un tiquet de descompte per la botiga i un tast guiat a l'espai DO.

L'esdeveniment s'ha convertit en un marc que combina tradició i innovació. El dinamisme de la Mostra es fa palès en analitzar les diverses activitats que proposen: showcookings, concurs de dibuix, demostració de còctels, tallers infantils i visites guiades temàtiques, entre d'altres. Les vetllades s'amenitzaran amb la música de Madamme Mustash, Ernest Prana, Radio Cassette Night i Ariadna Colomer Trio.

A l'espai DO, de la part baixa de la Rambla s'hi faran tastos en què es potenciaran les varietats tradicionals: les carenyanes i els lledoners. Xavier Albertí, el president de l'entitat, recordava que «Tenim la singularitat de la pluralitat. Som l'única DO que té aquestes varietats en tres coloracions cada una».

Animats per l'interès que desperta la Mostra, enguany també s'ha comptat amb la col·laboració del Museu del Joguet; el Museu Empordà; diferents hotels de la zona i Comerç Figueres.



En dates de verema

Els organitzadors de la Mostra se plantegen donar-li un gir important. «Desestacionalitzar l'esdeveniment del moment de la verema ajudaria a professionalitzar la fira», diu Ester Marcos, regidora de comerç i mercats, recordant que la Mostra se celebra en plena verema, i això condiciona la presència de molts cellers.



Dates i horaris

La Mostra del Vi es fa a la Rambla del 5 al 8 de setembre amb aquests horaris: dijous, de 18 a 22 h; divendres, de 18 a 23 h; dissabte, de 12 a 14 h i de 18 a 23 h; diumenge, de 12 a 14 h i de 18 a 21 h.



«Amb el porró no s'hi juga»

El Museu del Joguet de Catalunya obrirà les portes el dijous a les vuit del vespre per acollir la conferència de Salvador Garcia-Arbós, que explicarà la teoria i pràctica de veure a galet.



«Showcooking»

Yuko Kato serà l'encarregada de fer una exhibició de cuina en directe, per demostrar que les receptes asiàtiques mariden bé amb el vi empordanès. Ho farà el divendres i el dissabte, a dos quarts de vuit del vespre.