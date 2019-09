Marxa de torxes, sardanes i Solitud 360º, actes per la Diada a l'Escala

Dimarts i dimecres de la setmana vinent s'han programat diverses activitats a l'Escala vinculades a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, que inclouen la marxa de torxes, sardanes, una nova representació de l'espectacle Solitud 360º i l'acte institucional.Les activitats comencen el dimarts, 10 de setembre, a les 12 h. A la Torre del Pedró, hi haurà l'encesa del Foc de la pau a la manera tradicional amb raigs solars.

A les 20 h, a la plaça de la Sardana, s'ha programat l'audició de sardanes a càrrec de la cobla la Principal de l'Escala.

A les 21:15 h, a la Torre del Pedró, hi haurà la lectura del Manifest per la Pau i les Llibertats, encesa i marxa de torxes, que arribarà fins a la Platja. A les 21:45 h, es preveu fer una nova lectura del Manifest a càrrec de

l'associació de la Flama del Canigó, per acabar amb una ballada de la sardana La flama de la sardana.



Solitud 360º



A les 22:15 h, a la plaça de l'Església, hi haurà una representació extraordinària de l'espectacle Solitud 360º, que es va estrenar a principis d'any, coincidint amb la celebració de la primera edició de l'Escala Vila del Llibre 2019. A diferència de les representacions anteriors, que es feien dins l'Alfolí de la Sal, en aquest cas s'ha decidit programar una representació gratuïta que es farà a l'aire lliure. Es tracta d'un espectacle en directe amb projecció d'imatges a la façana de l'Església, basat en la novel·la de Víctor Català, en commemoració dels 150 anys del naixement de l'escriptora el dia 11 de setembre de 1869.

L'espectacle compta amb la participació de l'actriu Lila Urbano, la música en directe de Conrad Setó, fotografies de Xulio Ricardo Trigo i el mapping i muntatge d'Emiliano Castro i Marc Homar.



Acte institucional



L'Onze de Setembre, com es tradicional, hi haurà l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, amb la participació del Cor Indika. Serà a les 11h, a la plaça de l'Ajuntament.