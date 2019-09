Castelló d'Empúries entre els municipis que no reconeixen el deute reclamat per Endesa

Castelló d'Empúries és un dels 50 municipis reunits avui a Terrassa per donar una resposta conjunta a l'amenaça d'Endesa de tallar la llum a les famílies més vulnerables. Davant d'aquest fet, els Ajuntaments marquen una posició clara per no reconèixer el deute reclamat per Endesa i creuen que, per tant, cap administració l'ha d'assumir. Es posen les bases per fer un front comú en defensa de la llei 24/2015 i exigir la condonació del deute acumulat de les famílies

"No tolerem l'amenaça de privar d'un dret bàsic a les persones més vulnerables d'aquest país."

Aquest és el principi motor de la declaració conjunta assumida avui per més de 50 municipis catalans a la carta d'Endesa enviada als Ajuntaments on s'apuntava al tall elèctric de les famílies vulnerables si no es pagava el deute d'aquests usuaris. Una amenaça il·legal d'acord amb els fonaments de la llei 24/2015 i que els consistoris no acceptaran.

El diàleg entre els representants municipals ha servit per consolidar una visió compartida per reivindicar la força del món local a l'hora de defensar els drets bàsics de la ciutadania i cercar nous camins per donar una resposta compartida a amenaces com l'actual. Una resposta que supera el debat entre administracions, on la prioritat és defensar els nostres ciutadans, especialment els més vulnerables.

Amb la referència de la defensa de la llei 24/2015, la declaració conjunta adverteix de l'activació de sancions i una resposta jurídica si es talla la llum il·legalment i es recorda l'obligació de les elèctriques per seure a negociar un conveni. Això si, no s'accepta l'existència d'un deute actual ja que si aquest conveni no s'ha signat fins al moment ha estat per la manca de voluntat de les companyies subministradores. Alhora, es reclama la condonació del deute acumulat a les famílies i s'exigeix a Endesa la retirada de l'amenaça realitzada als Ajuntaments.

La trobada obre així un espai de treball compartit en la defensa dels drets bàsics protegits per la llei 24/2015 i s'insta a la Generalitat a liderar políticament la coordinació de les diferents administracions públiques "Fent de paraigua per la negociació amb les companyies elèctriques".Objectius que, de moment, es concretaran formalment amb una moció a presentar als respectius plens municipals defensant aquesta posició compartida. Una proposta que s'acabarà de concretar amb totes les aportacions realitzades durant la trobada i que es farà arribar a les entitats supramunicipals per consolidar aquest front comú en la lluita contra la pobresa energètica.