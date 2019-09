L'Escala mostra les interioritats de la nova biblioteca

L'Escala treballa per desencallar la nova biblioteca a Can Masset el 2020, un ambiciós projecte que vol convertir l'edifici en el nou espai cultural de l'Escala. En aquestes mateixes instal·lacions s'hi preveu ubicar, a més, un auditori municipal, l'escola de música, la d'adults, la llar de jubilats i els estudis de ràdio i televisió. L'Ajuntament presenta el projecte bàsic en una exposició a l'Alfolí de la Sal que es va inaugurar divendres coincidint amb l'inici de la festa major.

El projecte executiu compta amb 175.000 euros per a la seva redacció. La xifra es va aconseguir amb una modificació de crèdit que es va aprovar en el ple del passat mes de juliol i es tracta de la primera partida que es destina per tirar endavant el projecte, que ja compta amb una subvenció de 50.000 euros de la Diputació de Girona.

El projecte executiu ja s'està redactant i es preveu que finalitzi a les acaballes d'aquest any. Així, l'alcalde, Víctor Puga, preveu que ja es podria licitar a la primavera i començar els treballs la tardor del 2020. L'obra, però, serà llarga i Puga preveu que durarà entre un i dos anys.

L'exposició permet veure simulacions de com es preveu que serà l'edifici de la nova biblioteca, tant de l'interior com de l'exterior, per tal d'acostar als veïns de l'Escala l'important projecte. El seu cost total es calcula que serà de sis milions d'euros.

El nou centre cultural, però, suposarà l'enderroc d'un dels dos edificis de Can Masset –el més antic–, a la plaça de les Escoles, perquè pateix aluminosi i se n'aixecarà un de nou. Els dos espais s'unificaran per crear el nou equipament cultural. Actualment a l'edifici més nou de Can Masset hi ha la llar de jubilats i al més antic, la ràdio municipal, entre d'altres.

El nou equipament, un cop unificats els dos edificis, tindrà una superfície total de 4.000 metres quadrats. L'alcalde, Víctor Puga, destaca que l'espai serà «molt més» que una biblioteca, ja que concentrarà altres serveis culturals. «Va molt més enllà d'una biblioteca i un auditori, i la voluntat és integrar serveis que tinguin una importància per al municipi i per a l'entorn», apunta l'alcalde. Puga, a més, considera que l'equipament situarà el municipi «allà on ens toca, tant culturalment com social».



Nou anys de l'ampliació

La biblioteca actual, situada a la plaça Víctor Català, es va ampliar fa nou anys i ja aleshores s'havia plantejat la possibilitat de fer un nou edifici per donar resposta a l'increment d'activitats i necessitats dels usuaris.