La DO Empordà reconeix el periodista de l'EMPORDÀ Marc Testart i l'Hotel Es Portal de Pals

El Consell Regulador de la DO Empordà ha celebrat a Figueres el lliurament de la cinquena edició dels premis Lledoner d'Or i Bacus Emporità que anualment es concedeixen a persones, institucions o establiments que han destacat en la promoció o defensa dels vins empordanesos, en el marc de la Festa de benvinguda a la Mostra del Vi de l'Empordà que organitza l'Ajuntament de Figueres. Al lliurament, que ha tingut lloc a la Casa Empordà de Figueres, hi han assistit cellers, restaurants i altres entitats i persones relacionades amb la Mostra i el món del vi.

Enguany, l'establiment o empresa premiada amb el Lledoner d'Or 2019 pel seu decidit suport als vins de la DO Empordà ha estat l'Hotel Gastronòmic Es Portal, de Pals, un establiment de referència que aposta pels productes de proximitat, inclòs els vins empordanesos. El guardó s'ha lliurat al xef i propietari, Joan Carles Sánchez, que és a més vicepresident de Cuina de l'Empordanet, un col·lectiu gastronòmic que fa anys que treballa colze a colze amb el consell regulador en la defensa i promoció dels vins de l'Empordà. L'establiment de Pals, a més, és un dels membres més actius del Club de la Ruta del Vi DO Empordà, del Patronat de Turisme de la Costa Brava. "És un home i un hotel gastronòmic que es desviuen per treballar bé i per fer bandera del vi de la terra", ha assegurat el president de la DO Empordà. El director de l'Incavi, Salvador Puig, ha estat l'encarregat de lliurar el premi al propietari de l'establiment empordanès.

El guardonat del Bacus Emporità 2019 ha estat el periodista Marc Testart pel seu notable esforç en la difusió dels vins de la DO Empordà, a través sobretot dels seus incomptables articles sobre la viticultura empordanesa al Setmanari l'Alt EMPORDÀ on treballa. La seva vinculació amb el vi de l'Empordà no és només periodística, ja que també és un membre destacat de la Jove Confraria dels Caves i Vins de l'Empordà. "És una persona estimada de tot el sector, atenta com cap altra a tot el que s'hi cou, i difusor de primer ordre de la seva activitat des de la discreció eficient del periodista de redacció", ha assegurat el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, durant el discurs de lliurament del guardó que li ha lliurat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. Testart, que es troba en procés de recuperació d'un problema de salut, ha agraït el reconeixement "pel que prové d'un sector que té tota la meva admiració per la feina que fa".



Mostra del Vi

El lliurament d'aquests guardons és l'acte previ a la celebració de la Mostra del Vi de l'Empordà que comença aquest dijous a la Rambla de Figueres i que s'allarga fins el proper diumenge. Més d'una vintena d'expositors oferiran els seus productes durant els quatre dies de l'esdeveniment que programa, a més, una trentena d'activitats complementàries.



La DO Empordà



El Consell Regulador de la DO Empordà agrupa una cinquantena de cellers de l'Empordà que produeixen anualment uns 60.000 hectolitres de vi en prop de 1.800 hectàrees de vinya. Els cellers DO Empordà venen actualment prop de 6 milions d'ampolles a l'any.