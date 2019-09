La progressiva degradació de l'entorn del pantà causa indignació i «perill» real

Les conductes incíviques que s'estan detectant cada vegada amb major freqüència entorn el pantà de Darnius-Boadella causen un perill real al territori, a més de malestar general per als usuaris de l'espai, i tots els que treballen a la zona. Passejant entorn de l'aigua és fàcil veure-hi bombones de gas, brossa escampada a terra, cotxes i motos fent ral·li o fins i tot excrements humans flotant. Altres il·legalitats habituals podrien ser la pesca sense permisos, la conducció de llanxes amb motor o la neteja de paelles amb sabó a l'aigua. Aquestes conductes perilloses i incíviques es fan en un entorn en què, pel que sembla, no hi ha perill de sancions. «Tot i que els guardes forestals i els Mossos d'Esquadra tenen competència per entrar i vigilar, no solen fer-ho per falta d'efectius», diu l'alcalde de Darnius, Josep Madern.

A part de perills d'inseguretat, les conductes també generen perill d'incendi i problemes de salut, ja que l'aigua que surt del pantà acaba essent de boca després de passar per la depuradora. «El perill d'incendi ens fa patir. Al pantà està prohibit fer foc, i moltes vegades hem hagut de trucar al 112 perquè n'hem detectat», explica Joan Molinet, de la junta de l'Associació del Club Nàutic, l'entitat que es fa càrrec d'aquesta zona del pantà.

Excés d'autocaravanes

Està prohibit fer foc a l'espai.

Anant al pantà es fa evident que està «de moda» sortir de vacances amb autocaravana. De fet, a diverses webs, el pantà s'anuncia com un «aparcament gratuït en un entorn únic». Tal com expliquen treballadors de la zona, des de fa dos estius l'afluència d'aquests vehicles ha crescut exponencialment. «La quantitat de brutícia i deixalles que deixen és realment preocupant», diu Molinet. Madern afegeix que «no estem en contra de les caravanes, però s'ha d'habilitar un lloc amb uns serveis mínims de salut i neteja».

L'ACA prohibeix acampar a l'espai de zona inundable.

La progressiva degradació de la zona genera mala imatge de l'entorn i dels pobles limítrofs. Conscients d'això, el consistori de Darnius fa l'únic que està en les seves mans: tasques de conscienciació. Des del Club Nàutic fan pedagogia a través de repartir flyers que recorden que cal usar contenidors de reciclatge, que s'ha de dur el gos lligat i recollir els seus excrements o que no s'aparqui a la zona de bany.

L'ACA té la competència de la zona, però «no vetlla pel compliment de les normes»



Buscant una solució provisional, Darnius elabora un pla per impedir el pas de vehicles

L'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui oficialment té la competència de la zona inundable, prohibeix l'entrada de vehicles i acampar a l'espai. Tot i això, «no vetllen pel compliment de la norma», diu l'alcalde de Darnius. Cansats de la inactivitat de l'ACA, el consistori ha començat a moure fils per buscar una solució provisional. A dia d'avui estan elaborant un pla per impedir el pas dels vehicles al pantà amb una cadena tancada amb clau. La proposta l'hauran de presentar a l'ACA perquè els doni el vistiplau.

Paral·lelament, fa un temps que l'ACA, en coordinació amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntament de Darnius, Sant Llorenç de la Muga, Terrades i Maçanet de Cabrenys, estan elaborant un pla d'usos del pantà. Aquest document hauria de servir per fixar i regular totes les activitats que es donen al voltant de l'espai, com ara activitats nàutiques, acampament o presència d'autocaravanes. La seva elaboració, però, «va molt lenta», segons l'alcalde. La situació, però, podria canviar després d'un anunci fet la setmana passada, quan el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, anunciava la convocatòria d'uns ajuts de 150.000 euros per potenciar el desplegament dels plans d'usos als embassaments de les conques internes de Catalunya, entre les quals hi ha el pantà de Darnius-Boadella.