L'Acústica corona els divuit anys amb una edició que va molt més enllà dels concerts

El Festival Acústica ha viscut «la seva millor edició». Havent superat ja la majoria d'edat, per haver estat la 18a edició, el seu director, Xavi Pascual, ha constatat que «la realitat és que el festival creix cada any, des d'en fa quatre o cinc, quan sembla que no pot venir més gent». Això ho demostren els més de 100.000 visitants, que segons l'organització, s'han aplegat a la capital altempordanesa per gaudir d'un cartell musical de qualitat des del 29 d'agost fins a l'1 de setembre i d'un seguit d'activitats paral·leles que han dinamitzat el festival: food trucks, Acútica Market, Walk Street i Fira del Disc. Pascual encerta en el balanç, basant-se en les dades dels estudis d'impacte econòmic que situen l'Acústica com un dels pocs certàmens musicals del país que, des del seu naixement, obté una corba de creixement.

Però també és cert que l'Acústica va molt més enllà dels concerts i de les riuades de gent. La ciutat de Figueres acull durant quatre dies un gran volum de visitants, i això obliga els organitzadors i l'Ajuntament a muntar una logística i una mobilització de personal important per tal de garantir que tot funcioni correctament, en especial la seguretat, l'ordre públic i la neteja.

El dispositiu d'emergències

Com en qualsevol gran esdeveniment, l'Acústica comporta la creació d'un pla d'autoprotecció. «L'objectiu d'aquest pla és regular com funcionen els serveis en el transcurs de l'esdeveniment i avaluar els diferents riscos externs. Per això, s'estableixen diversos comitès d'emergència», tal com ha explicat el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Figueres, Pere Casellas, que conclou: «D'aquesta manera, podem preveure el problema i ja saber com gestionar-ho». Una altra mesura organitzativa són «els controladors d'accés per tal de saber en tot moment quanta gent hi ha en els diferents espais», hi ha afegit Casellas.

El festival desplega un ampli dispostiu d'emergències, en què intervenen Guàrdia Urbana, Creu Roja, Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i Protecció Civil, coordinats des del centre de comadament.

En matèria d'ordre públic, el dispositiu de Mossos el formen efectius de seguretat ciutadana de la comissaria de Figueres i dels ARRO (Àrees Regionals de Recursos Operatius). Aquestes dotacions policials treballen en conjunt amb la Guàrdia Urbana, que amb motiu de l'Acústica ha comptat amb «un total de 26 guàrdies uniformats que van fer torns de dotze hores més d'altres de paisà», ha assenyalat Pere Casellas.

Creu Roja, per la seva banda, s'ha encarregat d'establir els punts d'atenció sanitària, amb ambulàncies en espais estratègics i una pick-up. Protecció Civil ha mobilitzat sis voluntaris, fent tasques de restricció del trànsit, en zones com la cruïlla del carrer Monturiol amb Rambla. «També ens hem ocupat de vigilar les sortides d'emergència de la Rambla per tal de deixar-les lliures en cas d'emergència», explica Josep Maria Sais, cap de Protecció Civil. Per segon any consecutiu, Bombers de la Generalitat han aportat una dotació, amb un camió, connectada permanentment amb el parc de Figueres.

Els hotels

Les marees de gent que mou l'Acústica repercuteixen també en l'ocupació hotelera de la ciutat. «Estem contents que es facin aquestes activitats a la ciutat, tot i així, el nivell d'ocupació és similar amb o sense Acústica sense arribar al 100%», ha destacat el president de l'Associació Hotels de Figueres, Josep Barrull.

Punt Lila

L'Acústica pot presumir d'haver estat un dels certàmens pioners a la demarcació de Girona a instal·lar un Punt de Suport (Punt Lila). Aquest ha estat el seu tercer any. Hi ha hagut tres persones especialitzades i formades en temes relacionats amb les violències i discriminacions de caràcer sexista per atendre i informar aquelles persones que s'hi acostessin. Igual que a l'Embarraca't d'aquest any, l'ha gestionat l'entitat Cúrcuma.



Dispositiu de neteja

«Hem multiplicat tots els esforços perquè aquesta ciutat estigui neta» destaca César Barrenechea, regidor de Serveis Urbans. Dies abans del festival es van netejar les clavegueres i es va demanar als comerciants que no deixessin el cartró al carrer. A més, s'ha triplicat el servei de neteja a diferents hores del dia.

400 llocs de feina

El Festival Acústica dona feina de manera directa aproximadament a 400 persones (tècnics, caps d'àrea de seguretat, músics, cambrers, taquillers, muntadors...). A aquesta xifra cal sumar-hi el desplegament policial, sanitari, de neteja... que des de les administracions reforcen els seus serveis durant quatre dies.