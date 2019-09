Iura demana defensar els drets de les persones amb discapacitat

L'associació Iura, formada per Fundació Altem de Figueres i nou entitats gironines més de defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, es reuneix aquest dimarts dia 3 de setembre a Barcelona amb Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, per demanar el compromís de la Generalitat en afers que afecten el sector de la discapacitat intel·lectual.

A la reunió hi participaran, per part d'Iura, Salvi Amagat, president; Jesús Candel, tresorer; i Jordi Sistach i Cailda Gómez, vocals. L'objectiu d'aquesta trobada és demanar el compromís de la Generalitat de Catalunya en afers que afecten el sector de la discapacitat intel·lectual.

Referent als centres especials de treball Iura defensa que no es canviï el concepte de discapacitat intel·lectual que sempre ha sigut a partir del 33%. Darrerament, en algunes ocasions, per part de la Generalitat s'ha modificat incrementant aquest percentatge. Aquest fet no és menor i té efectes directes en el model de Centres Especials de treball molt negatius. En segon lloc, davant d'una sèrie de canvis legislatius des del sector de la discapacitat intel·lectual demanen una llei d'acció concertada reservada només a entitats sense ànim de lucre i que eviti l'entrada d'empreses de caràcter mercantil.

Els serveis d'atenció a persones tenen els mòduls congelats des de fa 10 anys i des d'Iura també demanaran a El Homrani un pla urgent que contempli una actualització i increment de pressupost per aturar la pèrdua continuada del finançament de l'última dècada. En quart i últim lloc, en relació a les places per als serveis d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual exigiran que es desbloquegi la llista d'espera per a què es pugui a optar amb més agilitat a llocs en serveis diürns i d'acolliment residencial.

Sumar-se a la tasca que fa DINCAT a Catalunya



Iura vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies i s'ha creat aquest estiu per consolidar-se com a entitat de referència a les comarques gironines. Les entitats sense ànim de lucre que hi formen part són les següents: Fundació Ramon Noguera i Fundació Astrid 21 de Girona i Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter (Gironès); Fundació Altem de Figueres (Alt Empordà); Fundació Vimar de Palamós (Baix Empordà); Fundació Aspronis de Blanes i l'Associació Montseny Guilleries d'Arbúcies (la Selva); l'Associació Integra d'Olot (Garrotxa); Fundació Tallers de la Cerdanya de Puigcerdà (Cerdanya); i Fundació MAP de Ripoll (Ripollès).

Iura, que significa dret en llatí, té com a objectius assumir la representació institucional a la província de Girona per col·laborar amb l'administració en el diagnòstic de les necessitats, la planificació i l'avaluació dels serveis. La intenció és exercir d'interlocutor amb l'administració territorial en la defensa de les persones i sumar-se a la tasca que fa DINCAT a Catalunya com a entitat de segon nivell que agrupa a les entitats que ofereixen suports a les persones amb discapacitat intel·lectual. L'associació gironina també vol generar opinió pública en el territori, informant i assessorant. La suma de les 10 entitats d'Iura -oberta a acollir-ne més- ocupa a més de 1.000 persones, de les quals la meitat tenen dificultats especials, i atén a més de 2.000 persones en els seus centres d'adults i de nens.