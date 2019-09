Canalitzem alerta de la pèrdua d'edificis amb arquitectura «d'origen»

L'Associació Canalitzem, d'Empuriabrava, vol obrir un debat en constatar que «cases d'origen s'enderroquen, arbres desenaris són talats i jardins són anulats per construir nous edificis, molt més voluminosos que els precedents».

Afegeixen que aquesta pràctica «densifica la parcel·la. El jardí i la vegetació passen a segon pla i això té un impacte des del carrer, que considerem que cal debatre». L'entitat lamenta la pèrdua d'aquestes edificacions perquè «són arquitectures dels anys 60 i 70, úniques i de ben segur irrepetibles». Per això plantegen la seva rehabilitació, i apunten que s'haurien d'establir «noves maneres d'intervenir en l'entorn urbà construït que respectin les cases amb l'arquitectura d'origen, com es fa a Cadaqués, als centres històrics o a les masies, on són considerats un patrimoni i part de la memòria històrica dels llocs».

A més, apunten que rehabilitar resulta més sostenible que enderrocar i fer les edificacions de nou. En aquest sentit, l'entitat fa temps que treballa en un inventari de cases singulars de la Marina. Es tracta d'un mapa interactiu d'Empuriabrava, que estarà pròximament a l'abast de tothom, d'edificacions i espais amb interès històric i arquitectònic, «serà una eina viva perquè, entre tots, puguem conèixer i analitzar l'arquitectura que ens diferencia». Per això, també reclamen que «els registres físics d'origen d'Empuriabrava es protegeixin i es comencin a valorar».