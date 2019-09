Malestar veïnal al carrer Olot de Figueres pel retard en la recollida de brossa

Un grup de veïns del carrer Olot de Figueres ha denunciat "l'aspecte deplorable" que oferia la zona de contenidors d'escombraries pròxima al carrer Lasauca, aquest dilluns al matí. Els afectats expliquen que "aquest espai està molt degradat i sempre és ple de tota mena d'andròmines, com si fos un dipòsit de runes i mobles vells. La sorpresa l'hem tinguda a primera hora d'aquest matí en veure que no hi havia hagut la recollida nocturna habitual". El problema té un altre factor agreujant, segons els mateixos veïns, "com és el fet que sempre hi ha gent buidant els contenidors i deixant-ho tot a terra". Per la qual cosa demanen "un control de civisme" per part de l'Ajuntament. El servei de neteja ha recollit la brossa dels contenidors durant el matí.