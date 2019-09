Cistella ha dedicat l'estiu a fer un rentat de cara a l'escola

L'Escola Mossèn Josep Maria Albert de Cistella presenta un aspecte totalment renovat, perquè durant l'estiu s'hi han fet tota una sèrie d'actuacions de millora i manteniment. La directora del centre, Maria Vilanova, i tot l'equip de mestres es mostren molt agraïts amb l'Ajuntament per haver invertit en pintar la façana i el porxo, fer obres al pati, arranjar el sorral, cobrir la tanca lateral de l'escola amb canyís, instal·lar dispensadors d'aigua i col·locar un bagul de jardineria. Ara mateix, tot està a punt per a l'inici del nou curs 2019-2020.

Aquesta és una de les escoles històriques de la comarca. Es va inaugurar el 19 de maig de 1955, enmig d'un ambient festiu marcat per una àmplia representació insitucional. Durant uns anys va ser l'Escola de Cistella sense més, però el curs 1990-1991 es va decidir batejar-la amb el nom Mossèn Josep Maria Albert, cistellenc rellevant i persona molt estimada al poble. El nom va ser proposat per Josep Puigvehí Nogué, i l'Ajuntament hi va estar d'acord argumentant que es feia «un record just en agraïment a mossèn Albert, per la seva dedicació al poble abans i després de ser nomenat organista de la parròquia de Sant Pere de Figueres».

El centre va ser creat com a escola mixta, amb dues parts separades per un porxo que dona pas al pati escolar. El pati, actualment, consta de pista, sorral, parc infantil, bassa ecològica amb peixos, hort escolar i zona de pícnic.

L'escola forma part de la Zona Escolar Rural (ZER) Tramuntana, amb Vilanant, Pont de Molins, ­Garrigàs i Cistella.