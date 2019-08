La renovació del carrer de la Jonquera genera queixes

Plataforma única amb obstacles, paviment irregular, nostàlgia per les llambordes, falta de llum, de papereres o de senyalització. Els comerciants i restauradors del carrer la Jonquera tenen diferents motius per no estar contents de com està avançant la seva transformació. La millora del ­carrer era una aposta del consistori per millorar la seva imatge i no sembla que s'arribi a aconseguir, no almenys amb el consens d'establiments, que són els qui més pateixen els efectes del canvi.

Segons el regidor d'Espais Urbans, César Barrenechea, les obres es reprendran a partir del 15 d'octubre i tindran una duració aproximada de dues setmanes. «S'han de fer diferents actuacions: reparar trams del paviment, introduir dos armaris de baixa tensió, col·locar papereres i desmuntar tota la instal·lació elèctrica aèria», explica el regidor. La nova xarxa elèctrica ja està tota soterrada però cal que Endesa comprovi la connexió abans de treure l'aèria. «Aquests treballs es demoraran més perquè depenen de la companyia», aclareix Barrenechea.

La renovació d'aquest carrer estava inclosa en el Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de la ciutat. Principalment, es volia pacificar la zona, adaptar-la prioritzant els vianants amb una plataforma única i renovar i millorar tot el mobiliari urbà, enllumenat i les xarxes de serveis urbans. Un any i mig després, les obres no s'han acabat i comerciants, establiments i persones que transiten el carrer es queixen, sobretot, de dues mancances freqüents a la ciutat: neteja i seguretat.

Queixes

Curiosament, les crítiques es divideixen en dos trams diferenciats. Des de la plaça d'Isabel II fins al carrer Canigó, les queixes són unànimes i apunten la falta de manteniment i deixadesa per part de l'Ajuntament. L'encarregada de la jogueteria Montfort, Pilar Juanola, reclama la instal·lació d'«almenys alguna paperera», i és que en tot el carrer no n'hi ha ni una. Assegura que ha trucat al consistori «cada dia des de l'estiu, parlàvem amb Urbanisme, ens passaven a Medi Ambient, però no ens agafaven», lamenta. El nou govern nega tenir constància d'aquestes trucades. «En 60 dies és impossible arribar a tot», justifica Barrenechea. Respecte a les papereres, assegura que estan encarregades però que encara no han arribat, «és agost i la meitat de les empreses estan de vacances». Juanola recorda que havien tingut papereres mòbils però que les van treure. S'ha vist obligada a col·locar-ne una de pròpia a l'entrada del seu negoci, creu que «donem una imatge de pena, a mi em fa mal al cor com ha quedat tot d'aquesta manera. Quan poso la paperera no tinc res al voltant, la gent no és que sigui porca, és que l'Ajuntament no es preocupa». Barrenechea rebat dient que «amb l'incivisme que hi ha, no podem col·locar papereres mòbils».

La queixa de Juanola s'estén a la resta d'establiments propers. Lamenten, sobretot, com ha quedat la plaça Isabel II. La gran afluència de restaurants a la zona fa que els únics contenidors no siguin suficients. «Amb les bosses regalimen tot el camí, des de la plaça de les Patates o el principi del carrer», lamenta un botiguer.



Seguretat

Des de la plaça de l'Ajuntament fins al carrer Canigó, l'opinió majoritària és la falta de seguretat. El carrer de la Jonquera, per la seva ubicació, disseny urbanístic i actuacions polítiques, sempre ha patit problemes de convivència i ha tingut molts conflictes. La renovació d'imatge pretenia revertir-ho però el cert és que els problemes continuen, si no més agreujats. Sobretot per les dones que hi treballen, mostren la seva por de no sentir-se segures passejant-hi depèn de quines hores. «Quan surt de treballar, cada dia, ve a buscar-la la seva parella perquè té por», comenta l'encarregada d'un dels restaurants referints-se a una treballadora quan tanca el negoci. «És habitual veure baralles i discussions que comencen als bars i es desplacen per tot el ­carrer», comenta Aissatou Balde, treballadora d'una botiga de roba.

Un altre problema de seguretat és el que presenta la baixada del carrer Canigó. El seu paviment, completament llis i molt inclinat, fa que els vehicles circulin a grans velocitats i tinguin dificultats per controlar la frenada. No hi ha se­nyals de trànsit que indiquin que es tracta d'un carrer on es prioritza el vianant (per la plataforma única) i que s'hauria d'anar amb compte amb la velocitat i la visibilitat. A més, tal com explica la treballadora de la botiga Moda Dayana (carrer Canigó amb el de la Jonquera), la zona de càrrega i descàrrega, just a la cantonada, provoca embussos a la porta de la botiga, «s'ajunten els repartidors, els clients del bar que aparquen i els turistes i es complica molt l'accés». Balde diu que ha trucat nombroses vegades a la Guàrdia Urbana però que, quan ho fa, els cotxes desapareixen.