Les entitats sobiranistes de Figueres es mobilitzen en motiu de la Diada

Les entitats sobiranistes de Figueres Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana, AMI, JERC, La Forja, SEPC, CDR i Súmate han unit forces per organitzar un gran acte reivindicatiu en defensa de la llibertat i els drets civils que durà el lema "Ho tornarem a fer".

La tradicional botifarrada organitzada per Òmnium Cultural amb els anys ha donat pas a l'organització d'un acte unitari de caire reivindicatiu i festiu alhora. D'aquesta manera, la gent de l'Empordà podrà celebrar la vigília de la Diada amb els seus veïns i veïnes, sense renunciar a participar de les mobilitzacions de l'11 de Setembre.

Tal com l'any passat el lloc escollit és la Plaça Josep Pla. A les 18h començarà amb un acte d'animació infantil amb el grup "Els Xancleta" per la diversió dels més menuts. A les 20h ,hi haurà l'acte polític, on hi intervindrà Josep Mª Cervera (president de l'AMI), Júlia Taurinyà (periodista), Albert Botran (historiador) i Dolors Bassa (presa política). Tot seguit hi haurà la botifarrada popular i gratuïta, que des de l'any passat compta també amb opció vegetariana. Per acabar, la jornada finirà amb el concert d'Alverd Oliva Quartet. Liderat pel músic alt empordanès, aquesta agrupació farà ballar a ritme de jazz.

L'endemà Onze de Setembre tindrà lloc l'ofrena floral que es realitza cada any davant el monument dels Drets dels Pobles organitzada per Òmnium Cultural Alt Empordà amb el suport de l'Ajuntament de Figueres. Un cop acabat aquest acte, al migdia sortiran diferents autobusos organitzats per l'ANC Figueres i Òmnium Cultural en direcció Barcelona per participar a la manifestació i els actes de la tarda.