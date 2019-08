Segona jornada sobre la relació entre mar i salut de la Càtedra Oceans de Roses

El proper 21 de setembre la Càtedra Oceans i Salut Humana de Roses organitza per segon any consecutiu la Jornada Mar i Salut, consistent en diferents activitats dirigides al públic general per donar a conèixer la importància dels ecosistemes marins per a la salut de les persones. Una sortida en vaixell pel Parc Natural del Cap de Creus, xerrades sobre la relació entre el consum de peix i la salut i un pica-pica interactiu sobre els Omega 3, formen la programació, conduïda per experts de diferents àmbits i matèries.

La jornada s'organitza en col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia, CAP Roses (Institut Català de la Salut), Fundació Roses Contra el Càncer i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Generalitat de Catalunya).

Les activitats s'iniciaran el matí del dia 21 amb una sortida amb vaixell al Parc Natural del Cap de Creus, on es tractarà la relació entre activitats recreatives marítimes i salut mental i que inclourà una aturada per fer natació o snorkel. Al llarg de la tarda, tindran lloc la presentació de la mini-guia "Els Omega 3 de la Costa Brava", una conferència sobre la prevenció del càncer amb aliments de la dieta mediterrània, una introducció al tema "Consum de peix i salut mental" i un pica-pica interactiu sobre els Omega 3.

La sortida en vaixell tindrà lloc al matí i cal inscripció prèvia. Per a les xerrades i activitats de la tarda, no cal inscripció.