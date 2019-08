L'Escala repartirà bolígrafs liles per fomentar una festa respectuosa amb les dones

Esquerra Republicana de Catalunya fa unes setmanes va engegar la campanya "El futur en tinta lila". Una campanya que neix de la vivència personal de Carme Forcadell dins la presó de Mas d'Enric on és reclosa. La Presidenta del Parlament Carme Forcadell escrivia les cartes a l'exterior amb un bolígraf de tinta lila, el color del feminisme. Un dia, acabat el bolígraf, el va llençar a la paperera i al cap d'una estona, el va veure en mans d'una companya reclusa que intentava, en va, escriure-hi. Quan la Carme li va preguntar què feia, ella li va respondre que volia, com ella, escriure en tinta lila i feminista. Per Nadal, va demanar que portessin a la presó una caixa de bolígrafs liles que escriuen amb tinta lila, per poder-ne regalar un a cadascuna de les seves companyes de reclusió, i ens va encoratjar a escriure, totes plegades, el nostre futur en tinta lila. Lila del feminisme, lila de la llibertat, lila de la República feminista.

En homenatge a aquest gest i seguint amb un dels objectius dels republicans escalencs, la igualtat de gènere i la visibilització femenina des de l'Ajuntament, des de la secció local d'ERC l'Escala s'ha preparat un detall per a repartir pel municipi consistent en un bolígraf lila, que escriu en tinta lila, acompanyat d'un punt de llibre explicatiu de la campanya. Aquests bolígrafs es repartiran en diversos punts del municipi on tothom podrà agafar-los (CAP, casal del jubilat, espai jove, OAC de l'Ajuntament...). També es faran arribar a les entitats.

L'adhesió a la campanya "el futur en tinta lila" des de la secció local d'ERC l'Escala té doble objectiu i és per aquest motiu que es durà a terme ara, just abans de la festa major. Amb aquesta campanya lila es vol tenir un record per a les nostres preses i exiliades, dones que estan patint la repressió de l'estat cada dia, també mentre nosaltres estem de festa major. A més, la intenció de la campanya és la visibilització de la lluita feminista al poble i fomentar una festa major conscient d'aquest problema i lliure d'agressions sexistes. Una festa major respectuosa, on tothom pugui gaudir en llibertat.

"Des d'ERC tenim clar que la visibilització del problema de les agressions i les desigualtats que encara, en ple segle XXI, pateixen les dones, i l'educació i conscienciació són la manera d'acabar amb aquesta lacra social. Per això plantegem accions com aquestes", manifesta Etna Estrems, portaveu del grup municipal d'ERC l'Escala.

Per la seva banda, Anna Almazan, secretaria de la dona de l'executiva local escalenca comenta que "cada dia hi ha agressions i assassinats de dones arreu del territori. Hem de fer visible el problema i posar la lluita feminista al centre de l'agenda política. Des d'ERC l'Escala així ho intentem i aquesta campanya és una bona manera de fer-ho".