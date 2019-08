Martí Sans, alcalde de Biure: «Volem un municipi sostenible, hem de tenir depuradora»

Martí Sans (Biure, 1946) té una llarga trajectòria en la política catalana. Fou professor de català a l'IES Narcís Monturiol de Figueres i un dels fundadors del sindicat de mestres de Girona. Militant dels socialistes, va ser regidor de Peralada, tinent d'alcalde de Figueres i Director General de Pesca de la Generalitat. Sans, també ha sigut membre del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, de la Diputació de Girona i del Parlament de Catalunya.

Diu que porta a la sang la vida política. Va començar-la abans dels quaranta, i ara, amb setanta-tres anys assumeix el seu segon mandat com a batlle del municipi per la Candidatura de Progrés, amb la qual va obtenir tres regidors dels cinc que conformen el consistori.

Vostè té una llarga vida política. Què el va portar a presentar-se d'alcalde a Biure?

Fa quatre anys un amic amb el qual ens veiem sovint em va animar. Això ho portes a la sang. I vam fer una llista que estava molt bé. Vam guanyar. Aquesta vegada hi he tornat perquè ens queden coses a fer. I ja sé que sempre passa això, tothom ho diu, que els primers anys passen molt ràpidament i algunes coses que vols fer no les pots acabar. I, bé, la gent m'ha tornat a fer confiança!

Quins són aquests projectes pendents?

N'hi ha bàsicament dos molt importants. Un és tema tecnològic, la televisió i internet. L'altre és que volem un municipi sostenible, i hem de començar per tenir una depuradora.

Molta gent no és conscient que no hi ha depuradores als pobles petits.

Nosaltres la depuració la fem amb una canalització directa al riu, però quan no plou, no hi ha flux d'aigua i queda retingut.

Això no és depurar...

No, és treure's les aigües brutes de sobre. Per això volem una depuradora moderna, que sigui fàcil de controlar. S'ha de tirar endavant per tenir un poble net. Durant el mandat passat vam treballar pel projecte i ara és qüestió de polir quatre coses i buscar el finançament.

Què hi diu l'Agència Catalana d'Aigua?

L'ACA no ens ajuda, de fet, tenen la previsió que Biure tingui la instal·lació per al 2023. Nosaltres els hem proposat avançar-nos, i d'aquí a quatre anys que ens tornin els diners que ens toquin. Però tampoc. Això sí, ens paguen el manteniment. A més, caldrà tenir en compte què passa amb la nova urbanització que es vol fer, perquè també necessitaran la depuradora, i podem incloure'ls, sempre que abonin una part del cost.

Per ser sostenible també caldrà abordar altres temes.

Hem de tenir en compte tot allò que contamina. Volem plantejar subvencionar les plaques solars, sigui amb ajuts directes o estalviant l'IBI. Cal estudiar si podem tirar endavant la proposta en termes econòmics. L'altra proposta seria buscar un espai on col·locar totes les plaques solars juntes. Però és més complicat.

Com tenen les franges de protecció d'incendis?

S'han fet, però estic acollonit. Estem encaixonats. El foc del 2012 ens va traumatitzar, va ser terrorífic. I ara veus que tot està molt sec, hi ha pins caiguts. De moment no ha fet molta tramuntana i això ens ha salvat. El que està clar és que ens hem de preparar millor, per això és important fer prevenció. Hem de tenir les coses planificades abans que succeeixi, per això, estem pensant de fer una Associació de Defensa Forestal amb algun altre municipi i aprofitar per fer més tallafocs.

Parla en futur. A part de les franges de protecció, no han fet res més des de llavors?

Hem formigonat el camí que va de Biure a la carretera Nacional, perquè hi pugui haver un accés ràpid i segur en cas d'incendi. Però no tenim res més.

Ens parlava també de projectes tecnològics.

Un municipi de 240 i pocs habitants ha de procurar créixer, perquè si baixes pots arribar a un número crític. Però tenim dues coses importants a solucionar: la televisió i la cobertura d'internet.

No tenen televisió?

No veiem bé cap canal. Esperem que en un parell de mesos ho puguem tenir arreglat, però hem tingut molts problemes per tirar-ho endavant. Ens han fet un projecte i ara ens toca fer els tràmits administratius.

Tampoc tenim cobertura d'internet quan estem a Biure.

Aquest és un poble tranquil que s'hi està bé, però ningú vindrà a comprar una casa a Biure si no pot ni veure la televisió ni connectar-se a internet. Telefònica ens ha promès fibra òptica de cara a l'any vinent, però no me n'acabo de fiar. De moment, hem de treballar per veure si podem posar repetidors perquè arribi la cobertura arreu. No podem viure d'esquena a la tecnologia.

Si volen créixer com a poble també necessiten famílies, amb canalla. Com està l'escola?

L'objectiu és mantenir-la. L'edifici no és el millor lloc. Tot i que tenia la idea de rehabilitar una casa, ara crec que cal construir-ne una de nova. Veurem què hi diu ensenyament, nosaltres hi apostem tot i que sabem que no serà fàcil.

Hi ha llista per escoles a ensenyament.

No vull un barracó. Tenim el lloc, un espai al costat del pavelló amb bons accessos i a prop del poble, i s'hauria de fer l'obra civil.

L'AMPA és una de les entitats fortes del municipi?

Hi ha l'Associació cultural la Vall de Ricardell que puntualment fan activitats socials, però la que té més impacte és l'AMPA. Collen molt perquè es facin coses i es facin bé, tenen els objectius clars i està molt ben dirigida.

Com estan les relacions amb l'oposició?

Hi ha dues regidores, a les quals vaig oferir carteres, però el dia de la investidura es van votar a elles mateixes, i em va saber greu. En tot cas, ara una té la competència de la Gent Gran i l'altre està a cultura donant un cop de mà. Tenen possibilitats de treballar i d'augmentar la seva responsabilitat institucional si volen. Estic obert a parlar.

Hi ha molts temes a tractar i pot ser pocs recursos humans.

Quan era regidor de Figueres tenia els tècnics. Aquí has d'anar amb l'agutzil a tot arreu. El tinent d'alcalde ens ajuda molt perquè es coneix molt bé el poble,i entre tots ho hem de fer tot. Ara només tenim una noia que havia fet de secretària, i la secretària que ens envien però que no arriba a tot.

El tema dels secretaris als pobles és complicat.

Jo ho entenc, tenen molts pobles. Però és un tema que cal revisar. La majoria són gent trempada, però si tenen tres pobles, no poden arribar a tot. Si hi sumem tots els tràmits administratius feixucs, és molt difícil treballar. Per exemple, el tema de la cobertura de la televisió, pensava que en un parell de mesos s'arreglaria. Fa dos anys que hi treballem. Gairebé m'hi deixo la salut.