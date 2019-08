Els vianants de Roses ja s'han fet seva la nova rambla construïda sobre el port

Els treballs d'ampliació de la planta d'envasat de peix del port pesquer de Roses encaren la seva recta final. L'execució d'aquest projecte ha donat peu a una nova rambla per a vianants en paral·lel a la carretera del Far. La nova edificació dona continuïtat al primer edifici de la planta d'envasat, que va estar a punt de ser enderrocada per un llarg litigi judicial, i arriba fins a tocar les drassanes. Entre un punt i altre s'ha construït una nova escalinata amb rampa lateral per facilitar l'accés dels vianants.

En el teulat de la planta és on s'ha urbanitzat aquesta rambla, pendent d'inaugurar, però que els vianants ja s'han fet seva durant aquest estiu. L'alcaldessa, Montse Mindan, considera que es tracta «d'una obra emblemàtica» per a la vila i que «ha donat peu a un canvi excepcional d'aquest espai».

El projecte de l'edificació industrial ha estat dissenyat i executat per Vingut Arquitectura i Enginyeria. La planta pertany a una societat vinculada a l'empresari Pere Gotanegra i a la Confraria de Pescadors de Roses, una societat que es va formalitzar el 2010. Molts anys abans, però, va començar un litigi judicial emprès per un grup de veïns i propietaris d'immobles propers que es consideraven afectats per la presència d'aquesta instal·lació industrial i el presumpte impacte que podria causar. Un cop enllestides les obres de la coberta, el resultat final és «un agradable passeig que es converteix en mirador sobre el port pesquer i una part de la badia de Roses», segons Mindan.

Les discrepàncies que en el seu moment va generar el projecte inicial van donar peu a la creació de l'Associació Roses Cara al Mar, que es va oposar frontalment al projecte constructiu de la planta. El litigi va tenir un moment àlgid quan, l'any 2002, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va considerar «il·legal» la llicència que permetia l'edificació en considerar que, prèviament, no s'havia «aprovat el Pla Especial del Port».

L'Ajuntament, Ports de la Generalitat i la resta de parts implicades van iniciar aleshores un llarg procés per intentar legalitzar la planta i poder acabar d'edificar l'ampliació sobre la qual tenia la concessió oficial l'empresari Pere Gotanegra.

L'any 2007, l'Ajuntament va tancar tots els tràmits administratius necessaris per a la legalització de la construcció, però paral·lelament l'ombra de l'enderroc va planejar sobre la planta. Finalment, després d'aquest llarg periple, aquest passat 2018 van començar les obres de l'ampliació de la planta d'envasat.

Aquest fet va obrir la porta a l'Ajuntament per poder executar el pla de reconversió de la coberta en un espai públic. Les obres previstes en aquest projecte s'havien de realitzar en diverses fases. Queda pendent l'enllumenat, en fase avançada de concurs, i la renovació de la vorera lateral.

El conjunt de les obres actua sobre una superfície de 6.863 m2, i té un pressupost de 923.000 euros, import que l'Ajuntament finança al 50% amb Ports de la Generalitat de Catalunya.