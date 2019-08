La prova pilot amb la Guàrdia Urbana de Figueres «es dona per superada»

L'Ajuntament de Figueres compta, des del passat mes de març, amb dos gossos, Popeye i Nemo, ensinistrats per treballar amb la Guàrdia Urbana. Es tracta d'una prova pilot pionera que té com a objectiu lluitar contra la tinença i el tràfic de substàncies estupefaents a la ciutat. El dispositiu va ser contractat a l'empresa d'ensinistrament caní Lladruc, amb seu a Peralada, per un cost de 5.580 euros. Aquest constava de 21 dispositius de tres hores cadascun, en els quals els dos gossos, amb els seus ensinistradors, han d'acompanyar la Guàrdia Urbana. Fins ara s'han realitzat vuit d'aquests dispositius i es pretenen realitzar els tretze restants abans que finalitzi l'any.

El vicealcalde i regidor de Seguretat de l'Ajuntament, Pere Casellas, assegura que la intenció del govern és, per a l'any vinent, triplicar els recursos destinats a aquest servei i continuar amb la lluita contra el tràfic a través d'aquest nou dispositiu. Casellas afirma que la prova pilot «es dona per superada». L'objectiu que es marquen, durant tot el mandat, és aconseguir que aquest servei caní passi a ser totalment municipal. És a dir, que els gossos formin part del cos policial de la Guàrdia Urbana i no es requereixi una contractació externa, com ara, ja que «no és el model que vol el govern», especifica el vicealcalde.

Perquè això sigui possible, durant aquest temps, el govern té previst posar les bases i començar a treballar per tenir-ho llest abans de finalitzar el mandat. «Primer de tot necessitem incorporar més agents de Guàrdia Urbana», Casellas té clar que per incloure un nou dispositiu d'aquestes característiques cal reforçar i preparar la plantilla: «ara no podem dedicar una patrulla». Quan el cos policial incrementi les seves places (previst pròximament), l'Ajuntament també haurà de preparar les instal·lacions necessàries per a aquests gossos, «s'hauria de construir una canera», comenta Casellas. El vicealcalde assegura que es prioritzaran cadells de Figueres, «la intenció no és comprar-los».



Ensinistrament caní

Com el servei actualment externalitzat és una prova pilot, quan aquesta finalitzi, s'haurà de convocar un concurs públic i seguir el procediment habitual d'externalització de serveis municipals. Casellas, però, es mostra molt satisfet amb el treball realitzat per Lladruc, l'empresa contractada ara.

La seva ensinistradora, Roser Feliu, és veterinària i titulada amb el Màster d'instructor d'unitats canines de treball de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser la primera ensinistradora de l'Estat espanyol a obtenir el títol de Directora de seguretat i el de Formadora de guies canins per la Direcció General de la Policia. Feliu també està formada en criminalística i investigació criminal, però la seva especialitat són els gossos detectors de restes biològiques i d'explosius. Aquest currículum i l'experiència li ha permès aconseguir resultats excel·lents als diferents dispositius policials efectuats fins ara.