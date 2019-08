Fèlix Llorens, regidor a Roses: «El gran perjudicat del top manta és el comerç, pateix una competència directa i deslleial»

Fèlix Llorens i Palou (Roses, 1977) s'iniciava en la política en el consistori rosinc de la mà d'Esquerra Republicana el 2011. Ara, encara el segon mandat com a regidor de Gent del Poble.



Un pacte amb dos partits sovint genera alguna o altra desavinença. Amb tres partits, costa més entendre's?

A vegades un de sol tampoc s'entén. En tot cas, quan hi ha voluntat de treballar conjuntament i arribar a un acord, s'hi arriba.

I amb la resta de grups, com està anant?

Bé. Vam sortir de campanya i hem entrat en temporada d'estiu. És difícil per als regidors que entren nous al consistori i també per a aquells que, malgrat que tinguem experiència, hem canviat d'àrees.

Un punt negre de la regidoria, compartit amb la regidoria de Seguretat, és el top manta.

Ens afecta perquè uns dels grans perjudicats del top mantasón els comerciants, pateixen una competència directa i deslleial. Entenc la seva frustració quan veuen que des de l'administració no fem el que ells voldrien. Per desgràcia, no tenim més eines legals.

A Empuriabrava, al Passeig, fan un mercat de nit. No podria ser una opció per a Roses?

Som conscients que si féssim una zona delimitada de parades tindríem aquesta zona i una altra nova zona al costat amb el top manta. Són dos quilòmetres de passeig, unes quatre-centes parades. Administrativament és inviable, i el problema és que pocs manters podrien complir les condicions legals que requereix un mercat de nit.

El top manta fa competència a l'estiu, però fora de temporada els locals de Roses estan tancats. Què es fa des de l'Ajuntament per fomentar que obrin tot l'any?

Ara per ara, tancats hi estan des de novembre fins a febrer. Hem aconseguit allargar la temporada, potser no tant com voldríem. Però fem la Fira de la Cervesa a l'octubre, el Festivalet de la Posta de sol al novembre, la Fira de la Rosa al maig o la Ruta de les Tapes a l'abril. Així donem contingut a la temporada baixa i és un al·licient per als establiments locals per allargar la temporada.

Un problema del fet que la gent vingui concentrada a l'estiu és l'aparcament.

Quan tens un turisme tan estacional tens problemes per dimensionar les necessitats logístiques. Pensem que estem parlant de cinc o deu dies al mes d'agost. Per molt aparcament que tinguem, es col·lapsa. Però estem d'acord que ha de ser un objectiu per al futur immediat del poble.

Segueix endavant el projecte del Ride Roses?

Vam engegar-lo a l'antiga legislatura des de la regidoria de Turisme, i ara recau en l'alcaldessa el desenvolupament d'aquesta marca de ciclisme al municipi. Creiem que és un eix a treballar per desestacionalitzar el turisme perquè donem una oferta complementaria al sol i la platja de l'estiu. Està orientat a un sector de població que viatja sense nens, que poden fer vacances sense dependre del curs escolar i, a més, realcem tot el patrimoni natural de l'Empordà. És un mercat emergent pel qual apostem.

Però creu que és una bona idea fomentar el ciclisme en carreteres com les de Roses a Cadaqués?

El Ride Roses no s'especialitza en una sola pràctica de bicicleta. Toquem més tecles. Hi ha BTT per a grups petits, carretera per a estades esportistes, o bicicleta elèctrica. No podem centrar-nos en una sola pràctica. Volem obrir la comarca a un públic en el qual fins ara no pensàvem. A més, hi va associada tota una necessitat d'estructura: empreses de lloguer, de reparació, però també d'allotjament. Ens fa falta posar-los a tots en contacte per oferir packs atractius a les fires on podem anar en l'àmbit europeu.

A través d'Empordà Turisme?

No hi crec massa en aquest ens. En canvi, el Club de Badies sí que funciona, i treballem amb Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries i l'Escala.

Quina esperança tenen en elBullifoundation?

Hem d'estar a l'espera que estigui en marxa per veure quin camí agafa. Roses ha de saber ser prou àgil per treure profit de la marca. De tots maneres, és un honor tenir-lo aquí.

Ara està molt a l'ordre del dia parlar de l'abandonament de plàstics a l'entorn. Duran a terme alguna acció per controlar els plàstics del mercat?

Durant els últims anys hem millorat, i ho hem fet mitjançant les multes a qui té la parada bruta. El residu zero és molt difícil d'aconseguir, igual que quan bufa tramuntana és complicat que no surtin plàstics volant. Esperem que amb la normativa europea de la prohibició del plàstic d'un sol ús l'any 2021 les coses canviïn. Tot i això, cada diumenge collem perquè les parades tinguin cura.

Li ha estranyat que li preguntés pels mercats...

Ningú pregunta pels mercats!

Però hi ha molts problemes, com els residus, la seguretat...

Sí, però la gent no n'és conscient. Hi ha un placer -un municipal que fa aplicar l'ordenança del mercat- que el regula i hi ha les unitats de seguretat que toquen, els serveis de neteja, i tot el munt de tràmits administratius relacionats amb els permisos de les parades.