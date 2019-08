Els despreniments al sostre de l'església de l'Escala fan retirar deu bancs

Des de la festivitat de la Verge del Carme, l'església de Sant Pere de l'Escala ha hagut de retirar deu bancs degut al mal estat del sostre.

El temple pateix unes humitats que han provocat la degradació de la part interior, i la posterior precipitació de sorra i pedretes. La part de l'església que s'ha vist afectada l'ocupaven deu bancs, que s'han hagut de treure i en el seu lloc s'hi han col·locat plantes de decoració i s'ha delimitat amb una corda per tal que els visitants i els feligresos no es vegin afectats per la caiguda d'aquest material.

El Bisbat, propietari del centre de culte, haurà de prendre mesures per solventar la situació. Segons Martí Colomer, rector de la parròquia de Sant Pere, en delaracions fetes a Ràdio l'Escala, ja hi ha una experiència prèvia, del mateix tipus, en un altra part del sostre, i es va resoldre sense dificultats. Però tot apunta que en aquesta ocasió caldrà més temps d'intervenció, uns sis mesos, i la col·locació d'una bastida, per reformar l'interior del sostre del centre de culte. Tanmateix, assegura que la situació no és greu i mai hi ha hagut perill.

Durant els sis primers mesos de l'any 2008 es va dur a terme una reforma exterior del teulat de l'església, uns treballs que van suposar una de les obres més importants des que va ser construïda al segle XVIII. Aquella va ser una actuació d'urgència on es van substituir tots els cairats perquè, precisament, s'havien envellit tant que les humitats entraven a l'interior del temple.