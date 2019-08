Els creuers tornen a la badia després del parèntesi estiuenc

La temporada creuística al municipi rosinc va començar el 20 de maig, amb l'escala del creuer Crystal Esprit, i s'espera que finalitzi el proper 28 d'octubre amb la visita del Wind Surf. Males notícies però fins ara, perquè les escales previstes al juny i a l'agost no es van poder realitzar degut a les condicions climatològiques. De cara al setembre i l'octubre, s'espera que es reemprengui la volada dels creuers amb quatre escales. De fet, aquests dos mesos ja es preveia, de bon principi, que serien els que tindrien més afluència, amb dues escales cadascun.

Aquesta setmana vinent començarà una nova tongada d'escales, que es preveu que clogui amb la del Wind Surf, que ja visitarà Roses el pròxim 2 de setembre, si el temps ho permet. Aquest creuer de vela alta de l'americana WindStar Cruises té una capacitat de 374 passatgers. A més, també faran parada a Roses el Marella Discovery 2, de la britànica TUI Grup, d'uns 2.000 passatgers i de categoria estàndard, i el SeaDream I, del SeaDream Yacht Club. Aquest darrer és un luxós vaixell per a 56 parelles amb camarots que van des dels 18 fins als 36 metres quadrats.





Sense nou rècord



El port de Roses va tancar el 2018 amb 8 escales i 5.200 passatgers. Així, es va batre un rècord en nombre de passatgers, posicionant-lo com a destinació turística dins la indústria creuerística. Comparativament amb el 2017, el port va doblar els resultats. Tot i que la temporada 2019 va començar més tard que l'any passat, es preveia rebre les mateixes escales que el 2018, i un 15% més de passatgers respecte a la temporada anterior, de manera que s'esperava un tercer any consecutiu de creixement de passatgers a Roses.

Però, les opcions de batre el rècord s'han perdut. El mal temps no ha permès fondejar als grans vaixells ni al juny ni a l'agost, i les millors previsions són que la temporada acabi amb 5 escales. Segons el regidor de Promoció econòmica, Fèlix Llorens «Sempre en fallen per qüestions climatològiques». Alguns han de fondejar i els passatgers són transportats fins a port. Tanmateix, «per fondejar fa falta que faci molt bon temps». A més, assegurava que «tot i fallar algunes escales, cada any solen augmentar ». Tanmateix, aquesta tendència s'ha trencat a la prèvia del desè aniversari com a port de creuers.