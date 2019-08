Els casals municipals de Figueres reclamen una inclusió més real

El final de l'estiu per la infància significa el final dels casals, de lleure i esportius. Els nens i les nenes de la comarca, en companyia dels seus monitors i algunes famílies s'acomiaden d'una temporada més amb una gran festa al centre de Figueres. Enguany, la situació a la capital de la comarca ha intentat canviar una mica i s'aprofita aquest final per fer balanç.

L'Ajuntament de Figueres anunciava a principis d'estiu una mesura amb ressò per ser «la resposta a una demanda de famílies que es quedaven fora de les places que s'oferien normalment per no comptar amb un servei que els inclogués», explicaven des del consistori. Es tractava d'ampliar el nombre de monitors i afegir la figura de vetllador «en un model de casal integrador i inclusiu que permet que puguin desenvolupar activitats, amb un vetllador que els fa ser partícips de l'experiència del casal», indicava el regidor de Serveis Social, Jesús Quiroga.

Monitors del casal Parc de les Aigües i Joaquim Cusí lamenten el tracte que s'ha fet amb aquesta iniciativa. Denuncien la falta de planificació i que l'Ajuntament destaqués que era per cobrir una demanda: «Ens fa vergonya que es fessin declaracions com 'donar un aire a les famílies' o 'si no s'haurien de quedar a casa' perquè no és cert». La directora del casal Parc de les Aigües lamenta que la feina que fan no és del tot coneguda, ja que «l'1 de juliol les vetlladores no hi eren i els nens i nenes, sí». El director del casal del Cusí afegeix que «nens i nenes que ara tenen vetlladora, abans no la tenien però ells venien igualment». Tot i així, reconeix que la intenció és bona i que amb la vetlladora han pogut assistir dos nens que abans no hi eren, «però no és l'habitual», precisa. Ambdós estan d'acord amb la «bona i necessària feina que han fet les vetlladores».

Una d'elles, del casal Parc de les Aigües, explica que han sigut sis vetlladores contractades, totes dones, amb molt poca previsió: «a les nou del vespre em van anunciar dos casos que havia de portar i l'endemà començava a les nou del matí, està molt mal planificat». Aquesta falta d'organització fa que la proposta, tot i ser atractiva, «amb les que som, realment no cobrim les necessitats», lamenta. Un altre aspecte que considera essencial és l'existència d'una borsa de treball per «tenir possibilitat de fer un treball tot l'any amb el mateix nen o nena».

Des dels casals informen que s'ha fet un seguiment dels casos, i esperen que això sigui un punt de partida per a l'any que ve. El que els professionals també volen remarcar és que el diagnòstic no ho és tot. «Hi ha infància amb diagnòstic que no necessita vetlladora i nens i nenes que no tenen diagnòstic i sí la necessiten, cada cas és divers», explica la directora del casal Parc de les Aigües. A més, reivindiquen una inclusió més real, «està de moda però parteix d'una necessitat bestial. La meva crida és que s'ho prenguin seriosament», denuncia la vetlladora.

Es desconeixen les dades però els monitors poden afirmar que la xifra de casos de nens i nenes és elevada. «A Figueres hi ha una necessitat espectacular, al [casal] Cusí possiblement parlem del 10% de nens i nenes», assenyala el seu director.

Festa comarcal



Trenta-un casals d'estiu de la comarca i 1.200 assistents, entre mainada i monitors, van agrupar-se a Figueres el passat divendres per celebrar la vintena trobada de casals. Per commemorar els vint anys (celebrats de forma interrompuda) d'aquesta gran festa comarcal i degut a la gran acollida de la resta d'anys, s'ha decidit mantenir el mateix format: cercavila, batukada, jocs i l'actuació musical del grup d'animació Encara Farem Salat. «Aquest dia és molt bonic perquè tots els casals es troben i fan pinya», descriuen des de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal. El punt de trobada, un any més, va ser el centre de Figueres. La plaça del Gra era l'escenari principal d'on sortia la cercavila fins a plaça Catalunya, amenitzada pels figuerencs Tramuntakada.

L'acte va comptar també amb representació institucional. Van assistir-hi el conseller comarcal de Joventut i Esports, Alfons Vila, la coordinadora territorial de Joventut a Girona, Agnès Fàbregas i el regidor d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Figueres, Josep Alegrí.