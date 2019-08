Vilanant manté la tradició de pujar al santuari de la Mare de Déu del Mont en romeria

Com cada darrer diumenge del mes d'agost, Vilanant ha mantingut la tradicional pujada a peu fins al santurari de la Mare de Déu del Mont. 25 quilòmetres separen el poble de Vilanant amb el cim de la muntanya del Mont.

La sortida aquest any va ser a les cinc de la matinada, amb la fresca de la nit s'arriba al poble de Lladó per enfilar tot seguit fins a Can Serra i arribar al cim vora les onze del matí. A mig camí un esmorzar a la zona de Falgars (fotografia adjunta) i un cop a dalt la romeria finalitza amb la missa aquest any oficiada per mossèn Jordi Pla.

L'1 de setembre serà el poble de Navata que celebrarà la romeria a la Mare de Déu del Mont. I el 8 de setembre se celebra l'aplec al santuari, amb una missa a la 1 del migdia. Trobada de "Maries del Mont", ofrena dels infants a la Mare de Déu, dinar de germanor i 3a Trobada d'Acordions. La Vall del Terri i Serinyà hi pujaran en romeria.