Trànsit fluid a l'AP-7 i l'N-II a la Jonquera amb retencions puntuals

La situació del trànsit de vehicles per la zona fronterera de la Jonquera és fluida i sense gaires retencions destacades, aquest diumenge. Tots els camions que han arribat a la zona fronterera segueixen aturats en els aparcaments i les àrees de servei per complir amb les restriccions habituals cap a França dels caps de setmana i els festius. En alguns moments puntuals hi ha hagut retencions en els peatges del sector nord de l'AP-7 i en el tram urbà de l'N-II jonquerenca, però no han estat excepecionals, entre primera hora del matí i la mitja tarda. Ara caldrà esperar l'evolució de la circulació a la recta final de la jornada, que coincideix amb el dia d'acabament de les vacances d'agost per a molts turistes.



L'afectació de la cimera del G7 a Biarritz no s'ha fet notar, fins ara, ja que els transportistes que haurien d'haver fet el llarg trajecte des d'Euskadi o la part oest de la península fins a l'Empordà haurien optat per esperar-se, segons apunten algunes fonts del sector. Cal esperar, però, l'evolució de la circulació entre les últimes hores d'aquest diumenge i dilluns al matí.