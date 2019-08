Puigdemont expressa el seu suport per sorpresa a Dolors Bassa a la presó de Figueres

L'esplanada del centre Penitenciari del Puig de les Basses s'ha convertit, un divendres més, en la plaça de les manifestacions de suport als presos polítics i, en concret, en l'acompanyament setmanal a l'exconsellera Dolors Bassa, internada en aquesta presó. Entre els assistents, òbviament no en presència física però sí per mitjà de la seva veu, s'hi ha sumat l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha fet un discurs a través de la megafonia.



La diputada al Congrés per ERC Montse Bassa, germana de l'exconsellera reclosa, ha agraït a través del seu compte d'Instagram el gest de suport de Puigdemont.





D'altra banda, l'ANC Figueres ha publicat a Twitter un fragment de les paraules de Carles Puigdemont aquest divendres, 23 d'agost, al Puig de les Basses.Aquest divendres, precisament, s'ha organitzat una acció especial al Puig de les Basses coincidint amb la data en què es complien disset mesos de reclosió de Dolors Bassa.