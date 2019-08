Crida perquè no s'aparquin bicis a les baranes dels carrers de Cadaqués

Els desnivells d'alguns carrers de Cadaqués fan que hi hagi instal·lades baranes que faciliten la mobilitat a persones amb més dificultats per caminar. Moltes d'aquestes baranes, però, són ara mateix impracticables per als vianants amb mobilitat reduïda perquè estan ocupades per bicicletes.

Des de l'Ajuntament de Cadaqués s'ha fet una crida perquè aquests elements de l'arquitectura urbana no s'utilitzin com a aparcament de bicicletes: «S'ha observat que es lliguen bicicletes a ses baranes i la gent gran no pot utilitzar-les, i s'està causant un greu perjudici a la gent amb problemes de mobilitat. L'Ajuntament de Cadaqués està buscant una solució per poder aparcar ses bicicletes».