Preocupació a la Jonquera per les cues que es poden formar aquest cap de setmana per l'increment de camions

Preocupació a la Jonquera (Alt Empordà) per les possibles cues quilomètriques que es poden formar aquest cap de setmana en el pas transfronterer. El problema és que la cimera del G-7 que se celebrarà a Biarritz ha obligat a tancar la circulació de camions entre Irun i Hendaia, al País Basc. Això fa que tots aquells vehicles pesants que vulguin entrar a l'estat espanyol ho hagin de fer per la Jonquera. "Estem preocupats per la situació que es pot generar perquè, a més, hi ha una gran afluència de turistes", ha explicat l'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez. A aquesta circumstància, cal sumar les obres que s'estan fent a la part francesa i que alenteixen el trànsit, a més dels controls antiterroristes que limiten de quatre a un els carrils per circular.

La Jonquera es prepara per a un cap de setmana complicat. Si habitualment el flux de camions que passen pel pas transfronterer ja és alt, a partir d'aquest divendres s'espera que encara augmenti per la prohibició dels vehicles pesants d'entrar a l'estat espanyol pel País Basc. El motiu és la cimera del G-7 que se celebra a Biarritz, i que ha fet que només els turismes puguin circular per aquesta zona de l'Estat. Això ha provocat que, de retruc, tots els camions hagin de desviar-se a La Jonquera.

A aquest inconvenient, cal afegir-hi que es tracta d'un cap de setmana on es preveu un fort volum de trànsit per l'elevat nombre de conductors que acaben les seves vacances. Tot plegat "preocupa" l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, que alerta de les possibles retencions que hi poden haver.

A més, cal recordar que aquesta zona ja sol estar bastant saturada com a conseqüència de les obres que s'estan fent entre la Jonquera i el Voló i que obliguen als conductors a circular entre 50 km/h i 90 km/h. A tot això, s'afegeixen els controls antiterroristes de la Gendarmeria que fan vehicle per vehicle, reduint els carrils de circulació de quatre a un i que alenteixen el trànsit.

"Com sempre la Jonquera patim els problemes que es poden ocasionar a França. Les obres que no s'acaben mai i els controls fa que acabem nosaltres amb aquestes retencions", ha lamentat Martínez.



Només camions periples

Entre les mesures que s'adoptaran serà la restricció de pas de camions – fet que ja s'aplica els caps de setmana -. La resta, es preveu que hagin de fer nit en àrees de servei properes a la Jonquera com Llers, o fins i tot més al sud. Els únics camions que es deixarà circular són els anomenats periples, que transporten una càrrega que es pot fer malbé sinó arriba en un temps determinat.