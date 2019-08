Sònia Martínez demana al govern espanyol el suport de tots els cossos de seguretat per erradicar la venda de droga al municipi

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, s'ha reunit a Girona amb el subdelegat del govern espanyol, Albert Bramon, per abordar conjuntament el tema de la seguretat a la vila jonquerenca. La trobada s'ha fet aquest dimecres.

Sònia Martínez ha exposat al subdelegat la problemàtica causada pels aldarulls durant les darreres setmanes, que han dut a terme multireincidents que es dediquen a la venda de la droga i que són, alhora, responsables d'ocupacions il·legals d'habitatges de la vila. L'alcaldessa també ha posat sobre la taula la voluntat, per part del consistori, de treballar conjuntament amb tots els cossos de seguretat presents i actius al municipi, amb el fi d'erradicar les problemàtiques que tenen a veure amb la integritat ciutadana i el desordre públic. Concretament, Sònia Martínez ha reclamat que el Cos Nacional de Policia, dins les seves competències d'estrangeria, actuï amb contundència per vetllar per la integritat dels veïns i veïnes de la Jonquera.

De la seva banda, el subdelegat Bramon ha manifestat la seva predisposició a treballar amb l'Ajuntament de la Jonquera i coordinar la col·laboració entre consistori, el CNP i la Guàrdia Civil, amb l'objectiu de millorar les condicions de seguretat dels veïns i veïnes de la Jonquera.



La seguretat, una prioritat de l'Ajuntament



Sònia Martínez ha sortit de la reunió "satisfeta" per la bona entesa entre ambdues parts" i "optimista" respecte a la implicació del govern espanyol. De fet, està prevista la celebració d'una altra reunió de treball, programada per al proper mes d'octubre, amb la voluntat de seguir avançant en noves vies d'intervenció que acabin amb la problemàtica de la inseguretat.

Mentrestant, l'alcaldessa ha manifestat la intenció de l'Ajuntament de "seguir treballant en la mateixa línia practicada fins ara, amb les competències que té l'Ajuntament" per combatre els fets delictius al municipi, que ha qualificat com una de les "preocupacions més importants del govern municipal". Una de les accions ja realitzades en aquest sentit és la instal·lació de càmeres de videovigilància per millorar la seguretat ciutadana en l'espai públic.