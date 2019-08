Agullana ha blindat tot el poble contra el sexisme aprofitant la festa major

L'Ajuntament d'Agullana fa un balanç molt positiu de la mobilització ciutadana que ha permès celebrar una festa major lliure de sexismes. Els dies previs a les celebracions, des del consistori, i partint del projecte Punt Lila, proposat des de l'Oficina de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, es va fer una reunió informativa per explicar als veïns i les veïnes en què consisteix aquest espai i quins són els objectius de la campanya #Malamente, que promou la Generalitat de Catalunya.

En aquesta reunió, es va generar un debat que va permetre posar sobre la taula iniciatives i activitats que motivessin la participació del poble en aquesta causa. Així va ser com els agullanencs van acordar guarnir les cases amb una Flor Lila, que simbolitzés el rebuig contra la violència masclista, i els carrers amb banderoles.

Alhora, es va prendre la decisió de no convertir aquesta acció en puntual i anecdòtica. I, per això, els veïns i les veïnes van organitzar-se per coordinar i donar continuïtat a una proposta que, des d'Agullana, es concep com un projecte amb una clara funció social.

El resultat ha estat una gran implicació de persones de totes les edats confeccionant flores de paper i ajudant-se les unes a les altres. Va ser tant l'èxit d'aquesta idea que es va haver de triplicar el material destinat a les confeccions de la Flor Lila, segona han informat fonts municipals.

El 16 d'agost, durant l'actuació musical de la nit dedicada als joves, es va ubicar la carpa del Punt Lila als jardins de la Societat. Com a reclam, es va decorar amb flors i amb un Photocall, on es podien deixar missatges reinvindicatius.

El Punt Lila és un espai informatiu que, cada vegada, té més presència en festes i esdeveniments multitudinaris, en què tothom que vulgui o ho necessiti pot apropar-se per rebre assessorament i orientació. Entre els professionals que ofereixen atenció hi ha psicòlogues de la Fundació Nut. En aquest punt, a més, es reparteix material divulgatiu relatiu a la prevenció de la violència masclista.

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Agullana ha volgut fer un agraïment públic a la «col·laboració i participació tan exitosa per part de les persones grans i joves del poble». «També volem iniciar noves formes de fer política que es trobin emmarcades en la perspectiva de gènere. Els ajuntaments grans o petits tenim molta feina per fer. La idea és començar a crear una xarxa de treball on s'expliquin experiències que tinguin un bon resultat, amb la finalitat d'obtenir una millora en la formació específica de gènere i un banc de bones pràctiques», ha informat l'Ajuntament des de les regidories de Comunicació i Joventut i Salut, Benestar i Acció Social, àrees que han sumat esforços per tirar endavant el projecte Punt Lila al municipi.

Des de l'Ajuntament d'Agullana no han volgut obviar que, a només 6 quilòmetres del poble, a l'N-II, hi ha noies exercint la prostitució. «No podem continuar tancant els ulls al problema de la prostitució que veiem cada dia en les nostres carreteres. Des dels ajuntaments es pot fer molta feina. Només cal posar-s'hi», han dit els responsables municipals agullanencs.