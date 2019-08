Acció a la presó de Figueres quan es compleixen 17 mesos de reclosió de Dolors Bassa

Aquest divendres, 23 d'agost, es compleixen exactament 17 mesos del moment en què Dolors Bassa i Carme Forcadell van ingressar a la presó. Al llarg d'aquests mesos, cada dia 23, s'han fet actes per recordar a les dues polítiques empresonades i també a les que es troben en l'exili que no estan soles, i els clams per a elles són #CapDonaEnlOblit i #UsVolemaCasaLliures. Figueres és un dels centres neuràlgics d'aquesta reivindicació, ja que a la presó de la capital altempordanesa hi ha reclosa l'exconsellera Dolors Bassa.

Jaume Alonso-Cuevillas, diputat i advocat de Carles Puigdemont, i Meius Ferrés Fluvià, filòloga de la Universitat de Girona, són les personalitats convidades a fer parlaments, aquest divendres, a partir de les 20.30 hores, al raval disseminat 53 del centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres. També es compta amb l'actuació dels Grallers de Llers.

Es dona la circumstància que, a part de l'acció del dia 23 de cada mes, tots els divendres desenes de persones se segueixen concentrant a l'esplanada del Puig de les Basses, per acompanyar l'exconsellera empresonada Dolors Bassa. Els cants i els clams reivindicatius uneixen els assistents, alhora que sonen xiulets, cassoles i aplaudiments. Hi ha gent de tot arreu.

Després de les actuacions, tothom qui ho vol camina pel corriol per apropar-se, com més millor, al lloc on es troba la política reclosa per dir-li bona nit. Per això, es recomana portar un calçat esportiu i una llanterna.

L'esplanada, just després de la breu caminada, esdevé un espai de picnic on els manifestants comparteixen un sopar de carmanyola.

En aquest entorn, fins i tot, es munten parades en què es poden adquirir àpats casolans, pensant en aquells que no han portat sopar, i també es posen a la venda tota mena d'articles relacionats amb la causa independentista i la llibertat dels presos polítics. El darrer divendres, no hi van faltar les Teixidores per la República.