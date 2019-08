Detingut a Castelló d'Empúries el conductor d'un taxi que es feia passar pel seu germà perquè tenia el carnet suspès

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) el conductor d'un taxi que es feia passar pel seu germà perquè tenia el carnet suspès per falta de punts. Els fets van passar dilluns cap a tres quarts de vuit del vespre quan els agents van aturar el vehicle durant un control de transports de viatgers que havien muntat a la C-260. Durant l'operatiu, l'home, de 43 anys i veí del municipi, va mostrar-los el permís de conduir i la documentació del cotxe però els Mossos van detectar que la fotografia no concordava amb la seva fisonomia i van fer indagacions. Tot i que el conductor assegurava que era ell, els agent van descobrir que en realitat era el seu germà.

El detingut, que no tenia antecedents, amb quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

La policia el va arrestar com a presumpte autor d'un delicte de falsedat documental i un altre contra la seguretat viària.