Un projecte sense carril bici perd consens a Empuriabrava

Des de l'aprovació de les contribucions especials per a les voreres de l'avinguda Marinada d'Empuriabrava, han sigut diverses les veus que s'han alçat per oposar-se al projecte tal com està plantejat.

La setmana passada, des de Canalitzem Empuriabrava es reclamava la necessitat d'establir una xarxa de carrils bici al nucli i fer de la marina una localitat bike-friendly. Josep Maria Martorell, empresari i exregidor de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, s'ha sumat a la crítica constructiva i explica que «aquest projecte ja es va discutir en l'època de Miquel Casellas. En aquell moment els tècnics de l'Ajuntament el van donar per bo però nosaltres vam dir que era obsolet. Havíem viatjat força i vèiem que amb allò ens quedàvem a mig fer. No hi trobàvem el sentit comú». Martorell apunta que ara «tenim l'oportunitat de tenir carril bici i alhora reduir la velocitat dels cotxes. Aquests carrils tan amples inciten a córrer, els hem de fer més estrets. A més, el tall de vorera de l'arbre a l'asfalt no serveix per a res, es pot deixar a nivell del carrer. Així tindrem lloc per a tot; cotxes, bicis, aparcament i vianants».

Manca de consens polític

Aquesta no és l'única veu que reclama un replantejament del projecte. La majoria de partits a l'oposició ja van alertar durant el ple del passat 25 de juliol de la necessitat d'incorporar un carril bici. Vicenç Comas, de JUNTS per Castelló i Empuriabrava, va recordar que «l'avinguda Marinada és un tram on cada cop hi ha més gent circulant amb bicicleta». Jordi García, de la Coalició UDEM-Plataforma Cívica d'Empuriabrava, reclama una modificació del projecte i incorporació del carril bici, i per part de SOM Empuriabrava i Castelló demanen que «es posi pausa en l'execució de les voreres i s'encarregui un concurs entre professionals per tal d'estudiar el model de vialitat per a l'Empuriabrava del futur, que contempli tres eixos: les voreres, la conveniència de substituir els arbres actuals per un arbrat autòcton que s'adapti millor al clima d'aquí. I finalment que estudiï el model de carril bici que requereix Empuriabrava». Altres posicionaments, com el de Jaume Moret, del Partit Socialista de Catalunya, aposten per «tirar endavant un procés participatiu que estableixi el model que creuen més adient els mateixos veïns».

El mateix alcalde, Salvi Güell, ha explicat reiteradament que la prioritat és executar les voreres, i després caldrà estudiar la implantació del carril bici, ja que aquest es podria instal·lar retirant zona d'aparcament i pintant-lo a posteriori.

Per alguns veïns, com Emanuela Schubert, «el carril bici actual, amb pintura, és molt perillós, la gent no l'utilitza i acaba arriscant-se a passar per l'asfalt. Pintar el carrer no és fer un carril bici». A més, apunta que «es podria fer sense haver de treure aparcaments. Però cal una bona planificació. M'agradaria tenir una vorera del 2019, no pas com fa 30 anys».

El projecte d'adequació d'un tram d'avinguda Marinada, des de Montgrí a Requesens, té un cost de 913.573 euros. Els veïns s'hauran de fer càrrec de 274.072 euros del cost del projecte, cosa que representa el 30% del total.