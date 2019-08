L'Associació Amics de la Natura de Cadaqués amplia la denúncia a la Fiscalia per «irregularitats» a Sa Guarda

L'Associació Amics de la Natura de Cadaqués ha ampliat la denúncia davant de la Fiscalia de Girona per «irregularitats urbanístiques i mediambientals» a Sa Guarda. A l'escrit, els ecologistes alerten que hi havia diversos informes com un de la secretària municipal que «informava de la necessitat d'aturar les obres» mesos abans que l'Ajuntament les parés, que els promotors «no disposaven de la concessió de l'ACA i que no s'havia autoritzat la construcció d'un pou d'aigua» i, a més, denuncien l'obertura «d'una gran pista d'accés en forma de vial» que hauria «destrossat parets de pedra seca» i que, segons els denunciants, s'hauria fet en sòl no urbanitzable i «al marge del projecte d'urbanització». L'entitat aporta la documentació perquè el ministeri públic investiguin els fets i es depurin responsabilitats.

El jutjat va obrir diligències prèvies per investigar si s'havien comès delictes amb els treballs. A més, l'associació va portar el cas a la Fiscalia, que també va veure indicis de delicte i va demanar al jutjat que investigués.

Des de l'Ajuntament, asseguren que els treballs continuen aturats i que no els consta que s'hagin fet treballs al marge del projecte d'urbanització.