La Guàrdia Urbana de Figueres intensifica els controls a la zona oest de la ciutat

La Guàrdia Urbana de Figueres ha portat a terme un dispositiu policial durant tot el mes d'agost amb la finalitat de millorar la mobilitat urbana i la circulació de vehicles a la ciutat. Els controls dels agents de la Guàrdia Urbana s'han centrat al barri de Sant Joan i als carrers adjacents, tot i que es preveu ampliar-los a tot el municipi durant les pròximes setmanes.

L'actuació al barri de Sant Joan de Figueres del 8 al 15 d'agost ha finalitzat amb un total de 18 denúncies per part de la Guàrdia Urbana consistents en estacionaments a la vorera (2), obstaculitzar la circulació (13), estacionar en espais reservats a bus urbans (2) i estacionar a menys de cinc metres d'encreuaments (1), dificultant així la mobilitat de la resta de conductors i la mobilitat de vehicles i vianants.

El vicealcalde de Figueres i regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha volgut destacar que «resultava necessari impulsar controls de circulació per garantir una bona mobilitat urbana a Figueres i que els vianants i conductors no es vegin perjudicats per aquells que no compleixin amb la normativa». A més, Casellas ha remarcat que «actualment els controls s'estan portant a terme al barri de Sant Joan i progressivament s'ampliaran a altres zones de la ciutat».