El Co-Walking arriba a l'Empordà com a alternativa a les reunions tradicionals

Axelle Vergès, impulsora de l'espai Co-working de l'Escala, ha posat en pràctica un altre mètode per treballar de manera cooperativa i aconseguir millors resultats. Es tracta del Co-Walking, una alternativa a les reunions, que ja utilitzen empreses de Silicon Valley «És tan senzill com caminar amb qui vols cooperar. En lloc de fer una reunió estàtica, al voltant d'una taula, es fa a l'aire lliure i propicia un millor procés de co-creació». No és res nou, els filòsofs de l'Antiga Grècia caminaven mentre mantenien una conversa per així pensar d'una manera més fluida i creativa. Aquesta pràctica va ser rescatada per Steve Jobs i cada vegada són més les empreses que l'adopten amb el convenciment que ajuda a impulsar la creativitat i que la comunicació és més fluïda i poden assolir èxits de manera més eficaç «per a mi és una eina i metodologia de treball essencial per al benestar professional i el desenvolupament harmoniós d'un projecte professional. És en general molt més sa, eficient i agradable que qualsevol reunió». A més, també són sabuts els beneficis de caminar sobre la salut, però no només pel benestar físic, sinó també com a teràpia per determinats estats anímics. De fet, segons un estudi publicat a la revista Neurology, caminar augmenta el volum de matèria gris. Vergès explica que caminant «s'activa la fisiologia, actives les neurones, augmentes la irrigació i per tant ajudes a millorar la teva capacitat». A més «El co-walking és una eina molt fàcil, i molt potent alhora per lluitar contra la soledat de l'emprenedor».

La co-worker apunta a tres aspectes molt importants d'aquestes sessions, «primer, mentre camines i parles sobre el projecte generes un pensament inconscient que estàs caminant per arribar a una solució. El segon és que augmenta la sensació de cooperació perquè t'estàs reunint a través d'una activitat en comú. I el tercer és l'efecte del paisatge, que t'obre una percepció més ecosistèmica i d'emocions que ens ajuda al procés». De fet, en aquest darrer aspecte explica que és bàsic «activar els òrgans fonamentals necessaris a la visió ecosistèmica requerida per entendre, pensar, dissenyar, activar, liderar i dinamitzar aquests nous negocis regeneradors, tot i que només amb una ment clara és molt difícil que aquestes iniciatives puguin sobreviure en el panorama actual».

El projecte

El Revisión Tour 360º que proposa Vergès s'orienta a empresaris que volen replantejar els seus negocis i donar-los un impuls. De moment, el projecte té lloc a l'Alt Empordà i a Mallorca. «L'Empordà, i la Mediterrània, en general, és un territori d'una bellesa natural i una diversitat cultural ambdues excepcionals; per tant té tot el potencial per atreure una nova generació de negocis creatius l'art del qual és de dialogar amb l'entorn en general i més particularment amb la naturalesa, per tal de generar un impacte positiu social, cultural i mediambiental a 360º».

Al nostre territori es tracta de sessions de dos dies. El primer té lloc a Sant Martí d'Empúries, al camí des del Co-working de l'Escala, a la Closa d'en Llop, fins a les Ruïnes d'Empúries, passant per darrere el Molí. El segon els participants van al cap de Creus per fer un altre tipus de treball. No obstant això, Vergès comenta que «segons el que es vol treballar es fan unes rutes o altres, perquè no pots ser indiferent al paisatge, afecta directament sobre la capacitat i les idees». Per això la primera és la ruta de l'Escala fins a Sant Martí, es considera «un espai dòcil, relaxant i acollidor, on la gent que participa i ha de treballar se senten molt a gust. Aquí a mi em resulta molt fàcil que em puguin parlar d'aspectes del passat, de la història del projecte, què els ha passat per arribar fins aquí i jo puc recollir tot aquest relat més històric per fer-me una idea del recorregut» ja no només del que expliquen, sinó de com ho senten. En canvi, quan parlem del cap de Creus «anem fins a la punta, on t'imagines que les roques formen animals, dracs i éssers fantàstics. A més és un espai molt abrupte, és l'inici i el final de les muntanyes. És un espai realment bo si encara hi ha algun aspecte que necessitem esbrinar o si un projecte necessita desbloquejar-se». I és que igual com deia Antonio Machado «caminante no hay camino, se hace camino al andar», per a Vergès «no tenim altres opcions d'unir forces per fer front als reptes del segle XXI. Cocaminar és el camí!».