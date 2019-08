Can Genover, la finca agrícola i ramadera de Vilanant que treballa amb ecològic

La priorització per la naturalitat i la qualitat són les peces clau sense les quals no es podria entendre l'explotació agrícola i ramadera Can Genover, de Vilanant. D'aquesta finca en surt la carn de la marca Biograssfed, un nom que defineix les especificitats d'aquests animals. Les vaques de Can Genover es caracteritzen per ser 100% de pastura, ja que s'alimenten amb herba, i 100% ecològiques.

«A dia d'avui, a casa hi tenim unes 75 vaques 100% de raça Aubrac, una carn molt ben valorada a França», diu Marisa Reig, propietària de l'explotació. Lluny d'estar tancades en naus, com a les granges tradicionals, aquests animals viuen tot l'any a l'aire lliure, voltant lliures per la finca de 265 hectàrees i menjant l'herba i les pastures que es van trobant. «A partir d'ara, l'objectiu és intentar tenir pastures permanents durant tot l'any», diu Reig, afegint que «perquè això sigui possible, primer cal que la terra es descompacti».

Les terres de Can Genover ja eren propietat de la família de Reig des de fa temps. Als anys 30, el seu avi hi tenia una finca d'oliveres. Després de la glaçada del 56, l'avi va decidir plantar pi per rendibilitzar l'explotació. En comptes de seguir amb la gestió de les terres, els pares van decidir seguir altres camins. La mare, la Nuri Serrat, va destacar als fogons del Mas Pau, i mentrestant van cedir la gestió a un masover de la zona.



El canvi a l'ecològic

Quan va tornar a trepitjar la finca, la Marisa es va trobar amb una terra extremadament compactada per l'excés de pesticides que s'hi havien abocat. Després d'un temps tirant endavant l'explotació a la manera tradicional, va veure que calia canviar de mètode.

Va ser llavors quan Reig va decidir estudiar un màster d'agricultura ecològica, amb l'objectiu d'acabar gestionant ella mateixa la propietat.

Deixant enrere la feina al seu laboratori d'anàlisi d'especialitats fitoterapèutiques i residus de pesticides, l'any 2014 agafa les regnes del negoci, amb l'objectiu que «tot fos sostenible, ecològic i sense utilitzar pesticides ni fertilitzants sintètics», diu. Reig explica que va fer aquest canvi pensant per la salut. «Crec en el producte eco, tant pels homes com pels animals».

El principi no va ser gens fàcil. «Quan deixes de tirar químics per canviar el tipus de cultiu, a curt termini costa que funcioni, i no es pot veure la producció real que pot arribar a generar», explica Reig, matisant que la terra tarda uns dos anys a sanejar-se i convertir-se en ecològica.

A poc a poc el sòl de la finca s'ha anat fertilitzant de manera natural i ha anat guanyant qualitat i equilibri natural.

Implantar la metodologia ecològica també comporta canvis en el creixement de l'animal. Mentre que a les granges convencionals els animals són engreixats amb gra als deu mesos i portats a l'escorxador un o dos més tard, a Can Genover es tarda fins als 24 mesos a anar a l'escorxador. «Un animal que només menja pastura no s'infla, i tarda més a créixer», diu Reig. A més, a l'hora de tractar-les amb medicaments, es tracta l'afectat individualment i se'l deixa «en quarantena» fins que es minimitza l'efecte residual de la medicina ingerida. «En ecològic, es dobla el temps de seguretat. Nosaltres les tenim deu dies apartades, mentre que els convencionals només les tenen 5», afegeix la propietària.

El ritme de Can Genover, doncs, no té res a veure amb el tempo que se segueix a les explotacions convencionals. «El resultat final és més car perquè els processos són més lents, i perquè no es dona tanta rendibilitat a una explotació d'aquestes característiques», diu. Tanmateix, Reig té clar que «si el convencional pagués tot allò que contamina, la seva carn seria molt més cara que l'ecològica».



La Carnisseria Ecològica de Figueres, garantia de traçabilitat i sanitat

Després d'engegar l'explotació de Can Genover, Reig es va topar amb un greu problema. L'empresària va detectar que al territori faltaven instal·lacions per escorxar i especejar carn ecològica amb garanties sanitàries, per assegurar al client la traçabilitat i no contaminació de les peces de carn.

Des de fa un temps, l'escorxador on port les vaques és a Tortellà. Davant dels problemes per trobar una sala d'especejament on no hagués entrat sang «contaminada», és a dir, que pogués tenir traces de pesticides i antibiòtics, Reig va decidir fer-s'ho ella.

Així és com va obrir, el passat mes d'abril, la persiana de «La Carnisseria Ecològica, a l'Avinguda Vilallonga de Figueres. A les seves instal·lacions fan l'especejament de la carn, i venen diferents productes de carn 100% ecològica, unes peces amb molts antioxidants, una bona relació Omega 3/omega 6, menys colesterol, grasses i cal que la convencional.

La Carnisseria Ecològica és la primera d'aquestes característiques a tot Girona, i disposa de l'acreditació «Bio» del CCPAE.