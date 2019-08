Els búnquers quedaran protegits com a Bé Cultural

Un nou èxit per a la memòria històrica de la comarca. Els búnquers que es van contruir després de la Guerra Civil a la Jonquera, Agullana i Darnius seran Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). La declaració parteix d'una iniciativa de fa deu anys, va ser aprovada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà el passat 9 de maig i avança favorablement en els tràmits per ser una realitat. L'aprovació definitiva està prevista pel mes de setembre.

Aquesta declaració ha sigut un reclam dels municipis, associacions i particulars, des de fa molt de temps per poder mantenir viu aquest patrimoni històric tan proper i desconegut a parts iguals. El Museu de l'Exili (MUME) de la Jonquera, per la seva vinculació amb la temàtica que tracten, ha tingut un paper destacat en l'estudi i dinamització de la iniciativa.

L'objectiu de ser BCIL és «millorar el seu paper, que tinguin un ús patrimonial i turístic més regulat», explica l'historiador i conservador del MUME, Miquel Serrano. Des del museu tenen previst establir relacions amb les propietats de les finques on es troben els búnquers per poder, dins del servei educatiu del MUME, utilitzar i mostrar alguns d'ells per explicar l'etapa històrica que evoquen, «una mica més enllà del que passa en aquesta zona quan acaba la Guerra Civil», apunta Serrano referint-se al context històric de la Segona Guerra Mundial.



Primers búnquers

L'Alt Empordà compta amb centenars de búnquers i fortificacions de defensa que es van construir arran de la Guerra Civil. Els búnquers que s'inclouen en aquesta declaració BCIL, que formen part de l'anomenada Instrucció C-6 (coneguda popularment com a Línia P), tenen la particularitat afegida de ser els primers que es van construir després de la Guerra Civil (a partir de 1940). Per Serrano, aquest pas és molt important per «donar-los un valor afegit i una protecció local».