Toni Pérez (Cs) deixa l'acta de regidor al ple de Figueres

El regidor de Ciutadans a Figueres, Toni Pérez, ha decidit «per qüestions personals» deixar la política institucional i renunciar a la seva acta de regidor. La decisió ja ha estat comunicada a l'Ajuntament i està previst que es faci efectiva el proper ple de setembre.

Pérez assegura que la decisió es pren per impossibilitat de compatibilitzar la seva feina professional a la immobiliària amb la de regidor. Tot i això, també hi ha un motiu polític i és que només veu sentit a quedar-se «si pogués fer coses en benefici de la ciutat, però per estar a l'oposició escalfant cadira, no». Creu que el paper en què s'ha quedat el seu partit [2 regidors de 21] amb un govern de majoria absoluta no és necessari. «Em vaig presentar en política per fer propostes i millorar la ciutat, veient que després de quatre anys no ho he aconseguit, no vull seguir mirant a veure què passa», opina Pérez.

Afegeix que si s'hagués muntat un govern amb l'equip de JxF i Canviem Figueres «els nostres vots serien importants i podríem fer una mica de força». Tot i així, ell ja tenia previst arribar a aquesta situació, «a aquestes eleccions ja no m'hi volia presentar però, amb l'Héctor Amelló, érem la cara visible i volia fer-ho pel partit».

El regidor té intenció de continuar militant al partit taronja i «donar tot el suport que calgui» però no té cap interès a tornar a la política, «no m'ha interessat mai», diu Pérez. A més, no creu que ho trobi a faltar ja que ha vist com moltes propostes s'han quedat per fer. «A mi m'és igual si és amb la CUP o el PDeCat, quan es queda a sobre de la taula perquè l'ha presentat Cs, se't treuen les ganes», lamenta.

Respecte a la seva substitució, serà Elisabet Guillen (número tres de la llista), «us deixo en molt bones mans», assegura.