Cap de setmana amb importants retencions de trànsit a l'AP-7

Paciència i temps és el que han necessitats molts conductors i conductores que aquest cap de setmana han circulat per alguns carreteres de l'Alt Empordà, especialment en el tram de l'AP-7 que enllaça la Jonquera amb França. Les retencions han estat quilomètriques amb els tres carrils aturats durant moltes estones. A més d'haver-hi un volum de vehicles molt alt per ser un cap de setmana de canvi vacacional, també hi ha influït l'execució de les obres d'ampliació del tram francès de l'autopista A-9 entre el Portús i el Voló.

A part de l'AP-7, també hi ha hagut densitats altes de trànsit a la N-260 entre Figueres i Portbou, amb retencions destacades causades per la regulació semafòrica de la cruïlla de l'estació i la vila de Llançà i en els accessos de l'Escala des de Viladamat. Les cues s'han fet visibles en altres indrets de la costa, com el tram de la carretera de Sant Pere Pescador a Castelló d'Empúries i els accessos a Cadaqués.