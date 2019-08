Catalunya es promociona a la Birdfair com a destinació de turisme d'observació d'aus

L'Agència Catalana de Turisme (ACT), depenent del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, participarà entre els pròxims 16 i 18 d'agost a la fira Birdfair 2019, a Rutland (Regne Unit), per promocionar Catalunya com a destinació de turisme d'observació d'aus. Es tracta de la fira més important d'Europa sobre aquest tipus de turisme i l'ACT hi participarà amb estand propi on també hi seran presents, com a coexpositors, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona-Terres de l'Ebre i el Càmping Laguna. A Catalunya es poden arribar a observar més de 400 especies diferents d'aus, cosa que segons afirma l'ACT, la converteix en una destinació privilegiada per a l'observació ornitològica.

En aquesta fira l'agència donarà a conèixer l'oferta catalana i repartirà la nova publicació d'ornitologia 'A guide to BIRDWATCHING holidays', que permet identificar les diverses espècies que viuen a Catalunya i saber en quins indrets i llocs trobar-les. Aquesta guia aglutina les principals destinacions catalanes especialitzades en turisme ornitològic (zones com el Parc Natural del Montsant, el Montsec, Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter o el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat), així com les infraestructures que faciliten l'observació d'aus i una selecció dels itineraris més importants existents a Catalunya. A més, proposa activitats aptes per a totes les edats i públics, incloent propostes per a persones amb diversitat funcional.

També es repartirà al guia 'Ecoturisme, Experiències per connectar amb la natura' que a banda de l'observació d'aus, inclou altres activitats com el cicloturisme, l'observació de cels nocturns i paisatges d'interès, entre d'altres.

La presència de Catalunya a la Birdfair és especialment important, ja que el britànic és un dels principals mercats emissors al món pel que fa a turistes observadors d'ocells. A més, el perfil d'aquest tipus de turista és el d'una persona d'alt poder adquisitiu, que s'allotja en cases rurals i petits hotels. Així mateix, es tracta d'una activitat realitzable al llarg de l'any i en zones de poca concentració turística, fet que contribueix també a la desestacionalització i a la desconcentració del turisme a Catalunya.