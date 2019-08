Els caçadors gironins soposen a fer cursos per a comercialitzar la carn de senglar

Els caçadors gironins amenacen amb plantar-se a l'hora de fer batudes de senglar si la Generalitat manté l'obligació de fer els cursos de sanitat i higiene perquè puguin comercialitzar la carn de caça. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de la federació, Josep Blanquera, sosté que el cost d'aquesta formació –que han de pagar de la seva butxaca- s'afegeix al dels permisos, la munició o la cura dels gossos ferits. I que això fa que, amb el preu que cobren per animal mort, no els surti a compte. Els caçadors asseguren que aquesta responsabilitat pertany a altres professionals, com ara els veterinaris, i demanen també que es posin contenidors per dipositar els senglars morts que no es comercialitzen.

Els caçadors gironins diuen que volen col·laborar fent batudes per reduir els danys que provoca la proliferació de senglars. Sobretot, al camps de conreu. Però el president de la Federació de Caça de Girona lamenta que l'administració no els ho posa fàcil.

Blanquera lamenta que se'ls obligui a fer i a pagar-se el curs de sanitat i higiene per poder comercialitzar la carn. Una nova despesa que s'afegeix a aquelles altres que també suporten (com els permisos, la munició o les cures dels gossos ferits). Tot plegat, diu Blanquera, això fa que amb el preu que cobren per animal mort no els surti a compte.

Per pressionar la Generalitat, el president subratlla que, si cal, plantejaran plantar-se a l'hora de participar en batudes. "Això podria passar", diu Blanquera. "Depenent del què passi, haurem de fer una reunió entre totes les colles, encara que sigui al mes de setembre, a veure què volen decidir", explica el president en declaracions a Catalunya Ràdio.

Els caçadors asseguren que la responsabilitat en sanitat i higiene a l'hora de comercialitzar la carn no els correspon a ells, sinó a d'altres professionals (com ara els veterinaris). I demanen també que hi hagi contenidors per dipositar-hi els senglars morts que no es comercialitzin. "Si tu no pots vendre els porcs perquè no tens el curset, hauran de fer alguna cosa; i si no hi ha contenidors per poder posar els senglars, no es podrà anar a cacera", diu Blanquera.

El president de la federació també qüestiona el destí dels animals que puguin haver mort a les batudes que s'han fet d'ençà que va acabar la temporada i fins avui. "D'ençà del mes de març fins ara, de què se n'ha fet dels porcs? Perquè a la cadena de comercialització no n'hi ha, no els compren", explica.

En total la temporada passada, entre setembre i abril, a les comarques de Girona es calcula que es van matar més de 20.000 porcs senglars, segons el president de la federació de caçadors de les comarques de Girona.