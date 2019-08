L'app de Turisme de l'Escala incorpora un joc amb un premi «geganter»

L'app de Turisme de l'Escala, que es va estrenar fa dos anys, incorpora des d'aquest agost un joc que té per objectiu engrescar els visitants a conèixer els punts d'interès del municipi.

"Es una activitat pensada especialment per al turisme familiar que ens visita, que ha de completar un recorregut que passa per diferents punts d'interès, capturant els codis qr que es trobarà a diferents dels nous panells de senyalització que s'han instal·lat i obtenint al final un obsequi que representa als gegants del municipi, en Peret i la Maximeta, com a elements identificatius i tradicionals de l'Escala", remarca la regidora de Promoció Econòmica i Turística, Marta Rodeja.

Els usuaris que es descarreguin o actualitzin l'app, trobaran un apartat que es diu "Joc de l'Escala". A partir d'aquí, hauran d'anar seguint les instruccions que rep en pantalla i que el portaran a 4 dels punts d'interès del municipi, seguint una història relacionada amb els gegants i un seguit de pistes (a més, a través de la ubicació del telèfon mòbil, es pot saber quan s'està a prop del punt següent).

L'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala va estrenar l'app turística a principis del 2017 amb l'objectiu de facilitar l'accés dels ciutadans i visitants a les informacions turístiques més rellevants.

Aquesta app es pot descarregar tant per a telèfons Android com per a Iphone (IOS) -podeu fer-ho clicant l'enllaç http://onelink.to/9jvfja des del vostre telèfon-. L'usuari hi trobarà un apartat de notícies generals d'interès turístic, així com l'accés a tota la informació de l'agenda d'activitats lúdiques i culturals que es fan al municipi i la localització, mitjançant mapes, dels principals llocs d'interès de l'Escala, segmentats per diferents criteris (què visitar, platges, natura i patrimoni, gastronomia i hotels, entre d'altres).

També hi ha un servei de notificacions als usuaris que així ho hagin sol·licitat sobre les activitats més rellevants que es facin al municipi d'interès turístic.

L'app de Turisme de l'Escala està disponible en català, castellà, francès i anglès i ha estat desenvolupada per Sixtemia.