Recullen signatures contra 64 nous habitatges a la cota alta de Palau-saverdera

La IAEDEN-Salvem l'Empordà i la Plataforma recentment constituïda Salvem Palau-saverdera reclamen un urbanisme sostenible a Palau-Saverdera. La plataforma ha recollit més de 700 signatures contra el projecte SUD 3 del municipi.

L'entitat ecologista altempordanesa i la recent plataforma constituïda Salvem Palau- Saverdera s'han coordinant "per treballar conjuntament la sostenibilitat urbanística del municipi. Un dels temes més importants i urgents és l'aturada de la tramitació del sector SUD3 del municipi, amb un fort impacte ambiental, social i econòmic pel municipi", segons les dues entitats.

Els col·lectius ecologistes alerten a través d'un comunicat, que "aquest sector s'ubica a la part alta del municipi i es constitueix per tres blocs d'edificis de 3 plantes i 15 cases aïllades. Així doncs, representa un total de 64 habitatges en una àrea del municipi amb una cota superior al nucli de Palau-Saverdera i, per tant, amb un fort impacte paisatgístic des de tota la plana de l'Alt Empordà. Tot i que la posició de l'Ajuntament de Palau-Saverdera està en línia de preservar el territori, doncs ha decretat una suspensió de llicències per un any del projecte, la plataforma -amb l'ajuda de la IAEDEN- han realitzat una recollida de més de 700 signatures que s'han enviat a Urbanisme i a l'Ajuntament contra el projecte pel seu impacte ambiental, paisatgístic, social i econòmic. A més, ens preocupa l'eclosió de projectes insostenibles que s'han heretat del POUM del municipi".

La població de Palau-saverdera és de 1.439 habitants (segons dades de l'Idescat 2018). El POUM de Palau-saverdera, que va ser publicat al DOGC al 2012, inclou 2 plans de millora urbana, 8 polígons d'actuació urbanística en sòl urbà i 6 sectors de sòl urbanitzable delimitat, que suma un total de 638 nous habitatges que correspon a una població nova de més de 1.900 habitants.

Segons les entitats, "el planejament de Palau-Saverdera s'uneix a la preocupació de la urbanització d'Empordà Parc de Pau, que conformen l'urbanisme insostenible heretat de la Serra de Verdera En el seu moment ja vam fer pública la preocupació per una urbanització a Pau amb una extensió de 37,77 hectàrees i la construcció de 200 habitatges i un hotel en un municipi amb 547 habitants. En el seu moment es va demanar que Pau entrés dins del Pla Director urbanístic de la Costa Brava, però la Generalitat ha considerat només els 22 municipis de primera línia de mar. Però la franja urbanística de la serra de Verdera, segueix preocupant a la IAEDEN. És una reivindicació històrica de la conservació de les connexions ecològiques entre el Parc Natural de cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà".

Per tot plegat, la IAEDEN-Salvem l'Empordà demana a la Generalitat de Catalunya "la redacció del Pla Director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles a tot l'Empordà. La bombolla immobiliària ha esclatat a tota la comarca, i tenim indicis de despertars urbanístics fruits d'herències especulatives que cal virar de manera immediata".